Sorpresa en Emiratos Árabes por dos camellos que decidieron tener sexo en medio del tráfico

Mayo 30, 2017 - 10:31 am

Las rutas de los Emiratos Árabes suelen tener paisajes desérticos con poco para disfrutar. Sin embargo, pasado jueves, los carros que viajaban entre Dubai y Ras Al-Khaimah tuvieron un espectáculo insólito: una pareja de camellos decidió aparearse sobre uno de los carriles de la importante vía, cerca de la reserva Sheikh Mohammed Bin Zayed.

Los automovilistas que pasaban reducían su velocidad y hacían sonar sus bocinas. Otros directamente se detuvieron dificultando el tránsito en la zona.

Un expatriado británico que vive en Dubai filmó la escena y la subió a las redes: “Estábamos yendo a una fiesta cuando los vimos y no lo podíamos creer. Obviamente en algunas áreas rurales aquí puedes ver animales salvajes, pero esto era a otro nivel y ¡en medio de la ruta!. Es claramente lo más impresionante que he visto desde que me mudé a Medio Oriente”.

Agencias