Siete inolvidables madres que nos dejó el cine

La figura materna tiene un lugar privilegiado en el cine. Entregadas, heroínas, inspiradoras, castradoras, las madres aparecen en las cintas para darle profundidad al contenido. Incluso algunas, sin estar en el filme, se convierten en el principal motor de la acción, como sucede en Psicosis. ¿Cuáles han sido las mamás más raras que han salido en la gran pantalla? Repasemos.

7- Momma, en Tira a mamá del tren

Fue la más memorable interpretación de Anne Ramsey. De hecho fue nominada al Oscar por este rol y ganó un Globo de Oro. Interpreta a la tiránica mamá de Owen (Danny DeVito). Es un filme al que le falta regularidad, pero que cuenta con escenas fantásticas. La trama gira entorno a un estudiante que idea un plan para deshacerse de su opresora progenitora. Para evitar cualquier sospecha, le solicita a su profesor, Larry (Billy Cristal), que lo ejecute. A cambio, el propio Owen liquidará a la exmujer del educador. Fue el debut detrás de las cámaras de DeVito y el reconocimiento internacional de Ramsey, a quien el público ya conocía por ser la Mama Fratelli en Los Goonies. Su duro rostro y su dificultad para hablar debido a una operación en la que perdió parte de la lengua y la quijada, se convirtieron en una marca.



6- Mother, en Mother’s Day

Una película que merece una mejor valoración por la estupenda actuación de Rebecca De Mornay. Dirigir a una banda criminal necesita su arte y nadie como De Mornay para interpretar a una jefa muy mala leche. Para quienes no la recuerdan, se trata de la misma actriz que sedujo a Tom Cruirse en Risky Bussines. Mother’s Day es un filme con un gore muy light, que recurre a los lugares comunes del género del terror, pero con un toque de humor y una secuencia de muertes divertidas. Sin embargo, es el perfil sicológico de la madre sicótica lo que le da una particularidad y distinción sobre el resto de cintas parecidas que abundan en el cine B.



5– Mrs. Doubtfire, en Mrs. Doubtfire

Debemos viajar a principios de los 90s para comprender el impacto de Robin Williams vestido como una abuelita. Fabulosa interpretación de uno de los mejores actores de Hollywood, complementada por uno de los mejores maquillajes de la historia. Por esta razón ganó el Oscar. Ese año, 1994, la Asociación de Comediantes de América premió la actuación de Williams, al igual que los Globos de Oro. El elenco de esta cinta es maravilloso: Robin Williams, Sally Field, Lisa Jakub, Matthew Lawrence, Mara Wilson, Pierce Brosnan, Harvey Fierstein y Scott Capurro. En un principio, aunque parezca extraño, los críticos prefirieron hablar de su parecido con Tootsie, solo por el hecho de la transformación física del personaje principal. Sin embargo, realmente se trata de un buen trabajo de Chris Columbus, que rescata el viejo pero nunca pasado de moda tema de los valores familiares. Si bien Mrs. Doubfire no es exactamente una madre, sí que replantea el tema de las responsabilidades entre los géneros.



4.- Para o mi mamá dispara

¡Alto! O mi madre dispara en España, y ¡Para o mi mamá dispara! en Hispanoamérica) es una película cómica del año 1992 protagonizada por Sylvester Stallone, Estelle Getty y JoBeth Williams.El detective de la policía de Los Ángeles, Joe Bomowski, recibe la visita de su madre, Tutti Bomowski, la cual se entromete en su vida personal y profesional tratándole como si aún fuera un niño.

El propio Stallone ha declarado que Stop! Or My Mom Will Shoot es “la peor película que ha protagonizado”. Fue ganadora de tres premios Golden Raspberry: “Peor Actor” (Stallone), “Peor Actriz de Reparto” (Estelle Getty) y “Peor Guion”. A pesar de la desastrosa recepción de la crítica, obtuvo favorables números en taquilla, logrando recaudar más de $70 millones de dólares contra un presupuesto de $45 millones.



3- La Otra Madre, en Coraline

Coraline es una de las películas más oscuras del cine animado. Los seres humanos con botones en lugar de ojos se convirtieron en la pesadilla de muchos y me incluyo en la lista. La voz en la cinta es de Teri Hatcher, la misma de Mujeres Desesperadas. Pocas veces hemos visto a una mujer llegar tan lejos para usurpar el puesto de una madre. A medio camino entre el cine de terror y el fantástico, la cinta es una fabulosa adaptación del libro de Neil Gaiman, que refleja uno de los mayores temores de los hijos: la pérdida de los padres.



2- El extraterrestre, en Aliens (El Regreso)

La cinta dirigida por James Cameron retoma, siete años después, la trama que dirigió Ridley Scott en 1979. En esta oportunidad, sin embargo, podemos presenciar la capacidad del extraterrestre de procrearse. El filme fue nominado a 7 Premios de la Academia, incluyendo a Sirgouney Weaver como mejor actriz principal. Si bien tenemos una idea romántica de la maternidad, el alien que acecha a la teniente Ellen Ripley representa a una de las madres más malvadas de la historia.



1- Ma, en Room

Brie Larson le da vida a una de las madres más memorables en la historia del cine. Colabora la perfecta química que tiene con Jacob Tremblay (Jack). Se trata de una increíble historia de resistencia. Nominada a 4 premios Oscar, Room demuestra que la maternidad es un ejercicio diario, independientemente de las condiciones y el contexto que exista.



