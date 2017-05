“Si el Papa quiere visitar Corea del Norte, le damos la visa”

Mayo 9, 2017 - 9:16 pm

El papa Francisco se pronunció hace unos días sobre las tensiones que viven Estados Unidos y Corea del Norte. “Los he invitado y los voy a volver a invitar a negociar para encontrar una solución a través de la vía diplomática”, señaló el pontífice, buscando calmar las amenazas entre ambas naciones que lleva a los habitantes del planeta a pensar que en cualquier momento podría desatarse una conflicto armado.

Alejandro Cao de Benos, el único representante occidental de la nación norcoreana y delegado especial del Comité de Relaciones Culturales con países extranjeros, señaló en comunicación que Pyongyang no tiene ningún problema en negociar con Estados Unidos.

“El comentario del papa Francisco es exactamente lo que deseamos en nuestro Gobierno. Nosotros deseamos la paz, la negociación y una buena diplomacia con Estados Unidos”, señaló.

“Si el papa Francisco me llama mañana y me dice que quiere visitar Pyongyang y que quiere una visa, no tengo problemas, yo le preparo el visado y lo acompaño personalmente”, exclamó.

Alejandro Cao de Benos también es presidente de la Asociación de Amistad con Corea (KFA), una oficina encargada de enviar delegaciones de periodistas, gente interesada en política, artistas, entre otros, a la capital del régimen.

Los ciudadanos de Corea del Norte son principalmente de tres religiones: budista, cristianos (católicos y protestantes) y chandoístas. Esta última es la más importante en el país.

El Comercio