Senador Marco Rubio confirmó traslado de Leopoldo López ”en grave estado” al Hospital Militar

Mayo 3, 2017 - 9:48 pm

El Senador de EEUU Marco Rubio, a través de su cuenta en Twitter confirmó el traslado del fundador de Voluntad Popular (VP) Leopoldo López, al Hospital Militar.

”He confirmado @ leopoldolopez ha tomado a un hospital militar de # Venezuela en muy grave estado”, dijo el estadounidense a través de la red social.

Ante esto el diputado y vicepresidente del partido oficialista PSUV, Diosdado Cabello, dijo en su programa Con el Mazo Dando, ”ni con eso Leopoldo López recibirá visitas manana porque no le toca”, sentenció Cabello, quien aseguró que se trata de un falso positivo.

I have confirmed @leopoldolopez has been taken to a military hospital in #Venezuela in very serious condition.

— Marco Rubio (@marcorubio) 4 de mayo de 2017