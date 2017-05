Se cumplen 40 años del estreno de La guerra de las galaxias: Star Wars

Mayo 25, 2017 - 5:04 am

Un 25 de mayo de 1977 se estrena la película Star wars (Luego retitulada Star Wars Episode IV: A New Hope).

Star Wars (conocida en español como La guerra de las galaxias) es una serie de películas pertenecientes al género de la ópera espacial épica,Nota originalmente concebidas por el cineasta estadounidense George Lucas, y producidas y distribuidas por The Walt Disney Company a partir de 2012.

La primera película de la serie, Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977), contó con los actores Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew, Peter Cushing y David Prowse. Aunque tuvo numerosas dificultades durante la producción, 20th Century Fox se encargó de su distribución y su estreno tuvo lugar el 25 de mayo de 1977. Años después, se convirtió en un fenómeno de la cultura popular a nivel mundial y su influencia ha sido reconocida por numerosos cineastas. El éxito de la película hizo que Lucas se involucrara en la financiación de las dos secuelas que completaron la llamada «trilogía original», Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980) y Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983), a las que se incorporaron nuevos actores como Billy Dee Williams, Frank Oz e Ian McDiarmid, y que fueron estrenadas en intervalos de tres años.

Dieciséis años después de la última película llegó a los cines Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999), la primera cinta de una nueva trilogía centrada en los años previos a la anterior, una precuela de la saga. Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Hayden Christensen, Samuel L. Jackson y Christopher Lee fueron algunos de los principales miembros del reparto, que también contó con la presencia de algunos actores de la trilogía original. Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (2002) y Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (2005), estrenadas nuevamente en intervalos de tres años, completaron una saga de producciones que recaudó aproximadamente 5510 millones de dólares estadounidenses entre las seis películas, convirtiéndola en una de las más exitosas de todos los tiempos. En octubre de 2012 Disney adquirió Lucasfilm, responsable de la producción de las seis películas anteriores, y anunció la realización de una nueva trilogía cinematográfica integrada por Star Wars: Episode VII – The Force Awakens (2015), Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi (2017) y Star Wars: Episode IX (2019). También se anunciaron otras películas derivadas del universo de Star Wars; la primera de ellas lleva por título Rogue One: Una historia de Star Wars (2016).

La saga cinematográfica ha derivado en otros medios de expresión tales como novelas, series de televisión, videojuegos, historietas, juegos de rol, de guerra o de miniaturas etc. Los nuevos aportes de todos esos medios han conformado el denominado «universo expandido», a partir del cual se ha desarrollado de forma significativa el material de la saga. Además, este conjunto de medios ha profundizado en cuestiones apenas incorporadas en las películas originales, extendiendo por otra parte las tramas presentadas en cada trilogía.

A mediados de los años 1980 se produjeron largometrajes ambientados en el universo de ficción de la saga, algunos en imagen real, como Caravan of Courage (1984) y The Battle for Endor (1985), y otros en animación como El Gran Heep (1986), pero todos estos largometrajes fueron en realidad películas televisivas. La primera película de Star Wars en soporte cinematográfico en ser lanzada a nivel mundial, sin formar parte de las trilogías originales, fue Star Wars: The Clone Wars (2008). Se trata de una película de animación por computadora destinada a servir de introducción de la serie televisiva homónima, que a su vez se basa en la serie anterior del mismo título.

Wikipedia