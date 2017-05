¡Sascha Fitness espera su segundo bebé!

Mayo 15, 2017 - 8:34 am

La especialista en nutrición Sascha Fitness está en la dulce espera. Este Día de las Madres anunció a todos sus seguidores que espera a su segundo bebé después de varios meses de intento y de una perdida en octubre pasado. La noticia la mantuvo en secreto durante 14 semanas, mostrando en su cuenta de Instagram una barriga bastante pronunciada de tres meses.

La zuliana contó los detalles de la noticia en su canal de Youtube y destacó lo difícil de mantener en secreto una noticia tan importante para su familia, pero desde pérdida que tuvo en 2016, su ansiedad y temor a perder este segundo bebé la hicieron recelosa y más cuidadosa en cuanto a la difusión de la noticia.

La publicación tuvo en menos de dos horas más de 15 mil likes y 240 mil comentarios de sus seguidores, quienes festejaron con ella la buena nueva.

“Feliz día de las madres! hoy recibo este día con mucha ilusión. El mejor regalo, mi hija hermosa y un bebé en camino para alegrar y completar nuestra familia!!!no saben como me costó guardar este secreto y no compartirlo enseguida con ustedes que tanto cariño y apoyo me brindan! Subí en mi canal de YouTube un vídeo contándoles todo, como fue, desde cuando estamos buscando, antojos, todo!!!! … la felicidad que siento no me cabe en el pecho y me encanta poderla compartir por fin con ustedes. Por supuesto voy a documentar todo este embarazo, darles tips, guías para alimentación durante el embarazo, rutinas, esto se va a poner muy divertido !!!! Ahora, explíquenme este panzón para sólo 14 semanas me habían dicho que luego del primer embarazo las barrigas salen más rápido pero esto me tomó por sorpresa”, reza la publicación de la coach fitness.

