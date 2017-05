Sandra Cohen de Vílchez: “Nosotros no estamos implicados en la muerte del estudiante de medicina Paúl Moreno”

Mayo 19, 2017 - 3:09 pm

Esta tarde, a través de una llamada telefónica a NAD, Sandra Cohen de Vílchez, esposa del comisario Danilo Vílchez, desmintió las acusaciones que han surgido en contra de su hijo y su nuera en las redes sociales, sobre la presunta vinculación de ellos en la muerte del joven estudiante de medicina y socorrista de LUZ Paúl Moreno.

Cohen señala que su hijo Humberto Vílchez y su nuera no residen en Venezuela. “Mi hijo tiene unos cuatro meses viviendo en Estados Unidos y mi nuera casi un año que se fue para Colombia. Nosotros no tenemos ninguna camioneta blanca, es más, no tenemos vehículo”, aseveró.

La esposa del ex director de la Policía Municipal de San Francisco, reiteró que tras demostrarse la inocencia de su hijo y nuera, ahora quieren atacarla a ella. “Que quede claro que yo no tengo ninguna camioneta y tampoco tengo nada que ver con lo sucedido al joven. Nos vinculan al caso porque nosotros residimos en Canaima, cerca del lugar de los hechos”, acotó Cohen.

Cabe recordar que la muerte de este joven estudiante se registró cuando una camioneta Toyota Hilux color blanca y blindada, embistió a un grupo de personas que se encontraban sentados en la isla de la avenida Fuerzas Armadas, cerca del supermercado Enne.

