Sampaoli llegó a Argentina para ponerse al frente de la selección

Mayo 25, 2017 - 1:21 pm

El entrenador Jorge Sampaoli desembarcó la madrugada del jueves en Argentina con la expectativa de ponerse al frente de la selección de Lionel Messi, necesitada de ganar en la recta final de las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018.

Sampaoli, de 57 años, es el elegido por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para dirigir la selección albiceleste, sin entrenador desde la renuncia en abril de Edgardo Bauza, pero no podrá asumir oficialmente antes del 1 de junio, destacó AFP.

El DT que condujo a Chile a los octavos de final del Mundial de Brasil-2014 y lo coronó campeón de la Copa América 2015 por primera vez en su historia, admitió su deseo de dirigir a Argentina pero aún falta poner fin a su lazo con el club español Sevilla, con el que le resta un año de contrato.

“No me voy de aquí (Sevilla) no por plata ni como un mercenario, me voy a la selección de mi país”, confesó la semana pasada el entrenador en la previa del último partido que condujo en la Liga de España, cuando su equipo goleó y quedó clasificado para la Liga de Campeones, pero se fue silbado por la afición local por su posible partida.

Según la prensa argentina, Sampaoli asumirá oficialmente para dirigir la Albiceleste el 1 de junio, por motivos contractuales.

De hacerlo antes, la AFA debería pagar mucho más del 1,5 millón de euros que fija a partir de ese día la cláusula de rescisión del contrato.

Al día siguiente de su presentación oficial, el DT partirá hacia Australia, donde el 9 de junio Argentina enfrenta a Brasil en un partido amistoso, y cuatro días más tarde jugará con Singapur en ese país asiático.

Se espera que este domingo Sampaoli vaya al estadio Monumenal de Buenos Aires a ver el partido River Plate-Rosario Central, donde estarán en la cancha cuatro de los siete jugadores del ámbito local convocados a la selección para los amistosos.

Mientras Sampaoli volaba a Buenos Aires, el presidente y el vicepresidente de la AFA, Claudio Tapia y Daniel Angelici, viajaron a Sevilla para ultimar detalles y cerrar la desvinculación del DT del club español.

“Hay que llevar a cabo las negociaciones con el respeto que se merece el Sevilla. Ellos están haciendo un aporte importante y nosotros tenemos que terminar de la mejor manera la negociación”, dijo Tapia a la prensa.

Con Messi y todas sus estrellas, la selección albiceleste está en quinto lugar en la clasificatoria al Mundial de Rusia-2018, en zona de repechaje contra la mejor selección de Oceanía.