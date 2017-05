Rougned Odor sacó el séptimo y remolcó tres en nueva derrota de los Vigilantes

Mayo 26, 2017 - 11:40 pm

Devon Travis pegó el segundo grand slam de su carrera y los Azulejos de Toronto derrotaron el viernes 7-6 a los Rangers de Texas para apuntarse su cuarta victoria consecutiva.

Justin Smoak y el cubano Kendrys Morales también contribuyeron con jonrones a favor de los Azulejos, y Aaron Loup (2-0) tuvo labor de una entrada y un tercio para apuntarse el triunfo.

Texas ha sufrido cuarto descalabros seguidos, con los que iguala su peor bache de la temporada.

Travis bateó de 4-3 al ampliar su racha al bate a 10 juegos con al menos un imparable. Conectó cuadrangular ante el abridor A.J. Griffin en el segundo inning, un doblete en el cuarto y un sencillo en el sexto, mismo episodio en que anotó en un wild pitch.

Por los Azulejos, el cubano Morales de 4-2 con una anotada y una impulsada. El dominicano José Bautista de 4-0. El venezolano Ezequiel Carrera de 3-0.

Por los Rangers, los venezolanos Elvis Andrus de 4-1 con anotada, y Rougned Odor de 4-1 con jonrón, una anotada y tres impulsadas (22). El dominicano Nomar Mazara de 5-1 con carrera anotada.

Odor giving lessons on how to respectfully let a pitcher know not to watch it go, w/Batflip. #ClassinSession #MLBCentral #MLBatflip pic.twitter.com/kJ5LHLwEZV

— Hunter&Hale (@HunterAndHale) 27 de mayo de 2017