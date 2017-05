Robinson Canó en la lista de lesionados

Mayo 16, 2017 - 9:42 pm

Por primera vez desde mediados de 2006, Robinson Canó está en la lista de los lesionados.

El segunda base dominicano de los Marineros de Seattle fue colocado el martes en la lista de incapacitados por 10 días debido a un dolor en el cuádriceps derecho.

No fue una sorpresa. Canó, de 34 años, se había perdido los últimos cinco juegos debido a la molestia.

Pero su baja acentúa la mala suerte de Seattle esta campaña con las lesiones.

Canó es el noveno jugador de Seattle en la lista de lesionados desde el comienzo de la campaña y el sexto desde el 26 de abril.

La rotación abridora ha sido menguada al perder al as venezolano Felix Hernández, además de Hisashi Iwakuma, James Paxton y Drew Smyly. También se quedaron sin el jardinero Mitch Haniger.

Canó batea para .296 con ocho jonrones y 28 carreras producidas en 34 juegos esta temporada, su cuarta en Seattle tras el pacto de 240 millones de dólares por 10 años que firmó previo a la campaña de 2016. La última vez que estuvo inhabilitado fue entre el 27 de junio y el 8 de agosto de 2006, con los Yankees, por una distensión en la corva izquierda.

“Son muchas las cosas que se han producido en el frente de las lesiones este año y esta es otra”, señaló el manager de Seattle Scott Servais.

Canó se lesionó durante la victoria 10-9 ante Filadelfia el 9 de mayo, un juego que no pudo completar. Reapareció al día siguiente y bateó cuatro hits ante los Filis, pero se perdió los cuatros juegos del pasado fin de semana en Toronto y fue descartado en la alineación el lunes, cuando los Marineros regresaron a casa.

El dominicano se sometió a una resonancia magnética que confirmó la molestia, y los Marineros confiaron que unos cuantos días de descanso bastarían.

Como la lesión es retroactiva por unos días, Canó podría ser habilitado cuando Seattle inicie una gira en Washington el próximo martes. Servais confía que Canó estará recuperado.

“No es nada que creamos deba tomar más de cinco o seis adicionales, y podrá estar listo para jugar, en vez de estar en compás día a día”, dijo Servais.

Taylor Motter cubrirá la ausencia de Canó en la intermedia. Seattle subió al jardinero Boog Powell de su sucursal de Triple-A en Tacoma para tener otra opción en la banca.

Desde su debut en Grandes Ligas, con los Yankees en mayo de 2005, Canó ha disputado 1.882 juegos, la máxima cantidad en las mayores desde entonces.

LasMayores