Revelan conversación de Michel Temer que desencadenó crisis en Brasil

Mayo 18, 2017 - 10:42 pm

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil hizo pública una grabación secreta en la que el presidente al parecer negociaba sobornos para comprar el silencio de un expresidente de la Cámara de Diputados encarcelado por investigaciones de corrupción en Petrobras.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil convalidó el jueves las delaciones premiadas de Joesley y Wesley Batista, dueños del gigante de la alimentación JBS, e hizo público una grabación hecha secretamente de una conversación comprometedora con el presidente Michel Temer.

Ciertos tramos de esa charla desencadenaron una aguda crisis por dejar entrever, según la mayor parte de los medios brasileños, que el mandatario aconsejó a Joesley mantener un pago de sobornos para comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, que purga una pena de 15 años de cárcel por corrupción.

Temer proclamó formalmente este jueves su inocencia y admitió que se encontró con Joesley Batista -el 7 de marzo, según el diario O Globo- y que éste le contó que, por estar relacionado con la familia del exparlamentario, “auxiliaba a su familia”.

Estos son algunos de los trechos de la grabación:

Pero aclaró: “No pedí que eso ocurriera. Y solo me enteré de ese hecho en esa conversación, solicitada por el empresario. Repito y resalto: en ningún momento autoricé un pago a quienquiera que sea para que permanezca callado. No compré el silencio de nadie”, proclamó Temer, en un mensaje a la nación en el que rechazó la posibilidad de renunciar.

Joesley Batista: “Quería primero decirle: estamos juntos aquí. Lo que usted necesite de mí, sólo tiene que decírmelo. Quería oírte un poco, presidente. Como está en toda esta situación, Eduardo, no se qué, Lava Jato…

Michael Temer: Eduardo decidió fustigarme. Tu viste que…no tengo nada que ver con la defensa. (…) Yo no hice nada.

J. B: Dentro de lo posible, yo hice lo máximo que se pudo ahí, dejé todo saldado, lo que tenía pendiente aquí o allá, acabé con eso. Y él fue directo al grano, reclamó, tal, tal (…) (El exministro) Geddel (Vieira Lima, a cargo de la articulación política del gobierno Temer) es el que siempre andaba ahí, pero Geddel también, con ese asunto, perdí el contacto porque él ahora está siendo investigado, y ahora no puedo tampoco…no puedo quedar con él.

M.T: Sí, cuidado, ve con cuidado (inaudible) obstrucción de la Justicia

J.B: (…) Yo estoy de buenas con Eduardo [Cunha]

M.T: Tienes que mantener eso, ¿ok?

J.P: Todos los meses trato de mantener las cosas bajo control, estoy en esas. Y con todo ese proceso… yo estoy también en una situación medio comprometedora en ese proceso.

AFP