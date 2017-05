Requesens: La agenda de la MUD en la calle se mantiene

Mayo 24, 2017 - 8:22 am

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Requesens, afirmó esta mañana que la oposición mantendrá la agenda de calle.

En ese sentido, llamó a no caer en confusión, luego de que dirigentes hablaran de una consulta sobre la Constituyente y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijara fecha para las elecciones regionales.



“La agenda se mantiene, no hay otra forma. No se confundan. La MUD no va a legitimar este falso llamado Constituyente”, declaró en entrevista en Globovisión.

El parlamentario destacó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no avalará la Asamblea Nacional Constituyente por considerarla un proceso “chimbo”.

En ese sentido llamó a no desmayar ni descansar en la lucha que dirige la oposición. Señaló que desde el Gobierno se intenta desmotivar y desmovilizar. Advirtió que “no nos regresarán a la casa”, y que se mantendrán en la calle “hasta ver los derechos restituidos”.

Indicó que no está de acuerdo en con la violencia en la calle, con que se dañen patrimonio público y privado, y se queme a una persona. Sin embargo, fue enfático en que continuarán con la “resistencia” en la calle.

Aclaró que desde la MUD “no queremos un golpe de Estado”, sino que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana “ponga en cintura” al presidente Nicolas Maduro en lo que respecta a la Constitución.

