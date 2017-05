Varios muertos y heridos tras explosiones en concierto de Ariana Grande en la Arena Manchester (+Video)

Mayo 22, 2017 - 7:09 pm

Medios ingleses como Daily Star y The Sun reportaron que dos explosiones fueron escuchadas durante el concierto de Ariana Grande en Manchester.

La policía de Manchester informó a través de su cuenta de Twitter que respondió al incidente y pidió a sus seguidores mantenerse alejados de la zona.

Además ha confirmado que varias personas han muerto y otras han resultado heridas tras registrarse una explosión durante un concierto en el estadio Manchester Arena de la ciudad británica.

Los agentes han acordonado la zona y desalojado al público que había ido a ver a la cantante estadounidense Ariana Grande. Las fuerzas de seguridad piden que nadie se acerque a la zona.

A través de redes sociales se difundieron imágenes de gente huyendo del recinto que momentos antes estaba lleno. The Sun informó que reportes sugieren que la explosión pudo suceder por un altavoz, mientras algunos que pudo ser un arma de fuego.

La policía tuiteó un nuevo mensaje y aclaró que los servicios de emergencia estaban atendiendo al grave incidente en la Arena Manchester. Insistió a los usuarios de redes sociales a evitar la zona.

El servicio de tren indicó que la estación más cercana al estadio, Manchester Victoria, fue cerrada hasta nuevo aviso.

“Escuché una fuerte explosión desde mi cama, se produjo frente a mi apartamento y vi a mucha gente correr en masa. La explosión fue tan grande que la escuché desde mi cuarto”, dijo Syzy Mitchell una residente de la zona a la agencia de noticias Press Association.

An explosion set off at the Manchester show tonight. Hope everybody is safe!! #DWTManchester pic.twitter.com/h09UUUeo76

— Ariana Grande Today (@ArianaTodayNet) 22 de mayo de 2017