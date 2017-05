Regresa el cine 3D al CAM-Lía Bermúdez con Ghost in the Shell este viernes

Mayo 15, 2017 - 11:59 am

El Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez y Cine Arte CAMLB (Camlb) invita a toda la comunidad zuliana, fans de los comics, ciencia ficción y cultura japonesa, a disfrutar del largometraje futurista Ghost in the Shell (La vigilante del futuro), protagonizado por Scarlett Johansson, este viernes 12 de mayo a las 5:00 pm en formato 3D y subtítulos en español, dirigido a mayores de 14 años con una colaboración de 1000 Bs por persona.

Los asistentes podrán apreciar este film con el moderno sistema de proyección de Alta Definición (HD) y formato en tercera dimensión que incluye un potente sonido Dolby 7.1, instalado en la gran sala de Artes Escénicas del centro de arte, que la convierten en la sala de cine digital más grande del país.

Ghost in the Shell es un film que plantea la historia de un hipotético futuro, alrededor de 2029, donde los humanos han sido capaces de incorporar implantes cibernéticos en sus cuerpos para aumentar todas sus capacidades naturales, tanto físicas como mentales, con consecuencias éticas y filosóficas derivadas de la unión entre hombre y máquina, el desarrollo de la inteligencia artificial y una red de computadoras omnipresente, temas enfocados en especial en la identidad del ser humano y lo particular de su existencia.

Este largometraje es basado en el manga japonés creado por el dibujante Masamune Shirow en 1989, luego llevada a la pantalla por el cineasta Mamoru Oshii en 1995 y finalmente dirigida con personajes reales por el director británico Rupert Sanders, siendo estrenada en marzo de este año 2017.

La institución extiende las más grata invitación a todos aquellos que deseen disfrutar una proyección de cine con excelente calidad, punto de venta y su estacionamiento habilitado en el malecón.

