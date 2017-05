Real Madrid en la Cibeles: Ahora vamos por la Champions (Fotos)

Mayo 22, 2017 - 11:43 am

Tras pasar por el Ayuntamiento, la segunda parada de la comitiva madridista en su paseo triunfal por Madrid fue en la Real Casa de Correos, sede del gobierno autonómico en la Puerta del Sol.

La plaza madrileña recibió al campeón abarrotada con miles de madridistas. Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad, recibió al equipo a pie de calle y fue besando uno a uno a todos los campeones de Liga. Ya en el interior de la sede de la Comunidad, la presidenta obsequió con una placa a Florentino Pérez. A su vez, Florentino regaló una réplica de la Liga a Cifuentes (también Carmena recibió la suya).

Y, también como en el Ayuntamiento, Ramos regaló a la presidenta una camiseta firmada por los jugadores.

Ramos tomó la palabra para agradecer de nuevo el apoyo: “Es un orgullo abanderar este equipo. Hemos sido regulares, es merecido. Era importante tras cinco años volver a ganar una Liga. Y queda un objetivo por cumplir. Esta copa es de todo el madridismo”.

Florentino, por su parte, dijo: “El Madrid es orgulloso representante de esta tierra. Esta plantilla magnífica ha realizado una temporada formidable junto a nuestro entrenador Zidane. Queremos traer aquí la Duodécima, estamos orgullosos de todos. Nos vamos a dejar el alma en el intento”.

Por último, Cifuentes, madridista confesa, mostró su orgullo por recibir al campeón de Liga: “Esta es la casa de todos los madrileños y de todos los madridistas.

El Madrid es el mejor equipo del mundo, sin duda. Ha habido que esperar a la última jornada, pero no dudamos en ningún momento, al menos algunos no dudamos. Ahora ha llegado la recompensa. En 22 meses aquí he visto varios triunfos vuestros, este es un premio a la constancia, al buen juego permanente. Ya sabéis que mi corazón es blanco, es un orgullo teneros aquí. El éxito no se regala, hay que conquistarlo, minuto a minuto. Lo sabéis. Y lo sabe Zidane, al que consideramos un madrileño más. No sólo ha sido uno de los grandes futbolistas de la historia, ahora está demostrando también que es un gran entrenador, superando récords y agrandando la leyenda del Madrid. Ese jugador y este entrenador tienen algo en común, gran calidad técnica y humana y el amor a su equipo y con el que ya tiene una Liga como jugador y entrenador. Enhorabuena. Gracias a todos, gracias por tanto, por regalarnos el mejor fútbol de España y el mundo. Os esperamos aquí dentro de dos semanas para celebrar la Duodécima”.

Tras el acto, los jugadores pusieron su sello en el libro de firmas de la Comunidad y saludaron a las decenas de miles de madridistas congregados a la Puerta del Sol.

Ramos, que amagó en broma con dejar caer la Copa (“Tranquilos, que ya he cogido experiencia”), se dirigió así a los aficionados: “Queremos agradeceros el cariño y apoyo que mostráis. La Liga se viene a casa y a ver si volvemos en dos semanas”. Le siguió Cristiano Ronaldo: “Gracias por estar aquí hoy. La Copa es vuestra, por vuestro apoyo. Ahora vamos a por la Champions. ¡Siuuuuuuu!”.

as.com / Noticia al Día