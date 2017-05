Ramos Allup: No podemos desistir de las movilizaciones

Mayo 9, 2017 - 11:04 am

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, afirmó que a pesar del desgaste que puedan significar las movilizaciones constantes convocadas por la coalición opositora estas manifestaciones han sido exitosas y son una herramienta de presión ciudadana y de carácter pacífico “del que no se puede desistir bajo ningún respecto”.

En entrevista con Shirley Varnagy en el Circuito Onda, Allup dijo que a pesar de que las marchas han traído resultados positivos el gobierno viola claramente la constitución al dispersar las manifestaciones. “Se está apoyando fundamentalmente en la represión, en la Fuerza Armada, en la policía y recurre permanentemente a todo tipo de ardiles para eludir la consulta electoral”.

Ramos Allup dijo que la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de no participar en el proceso de la constituyente convocado por el presidente Maduro difiere de la decisión de no participar en las elecciones parlamentarias del 2005 porque este no es un proceso democrático.

“Esta es una constituyente prefabricada para eludir dos cosas: por una parte las elecciones ya vencidas que tienen que hacerse y segundo para entramparnos en una elección que no es directa, que es sectorial”, agregó.

Unión Radio