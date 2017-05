Ramos Allup asegura que todavía “hay razones para protestar”

Mayo 26, 2017 - 3:53 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, aseguró que la Unidad seguirá convocando manifestaciones pacíficas porque todavía “hay muchas razones para protestar”.

“En Barinas hubo 8 muertos, una cifra pavorosa, las protestas no las impuso nadie, si se producen es porque todavía hay razones”, aseveró.

Asimismo, señaló que los venezolanos están alzando su voz por iniciativa propia, “Porque si los políticos convocan manifestaciones sin razón nadie iría”.

Con respecto al llamado al diálogo hecho por el presidente Nicolás Maduro, Ramos Allup afirmó que “Maduro quiere hacerle ver al país que es un tipo dialogante y que quiere resolver pacíficamente los problemas del país. Es que él es el problema, ¿cómo vas a dialogar con el problema?, como no sea para firmar un acta donde el tipo diga que se va, si a eso fuera ¡caramba formidable!. Ojalá nos dijera ‘vénganse esta tarde a Miraflores porque voy a firmar el acta de entrega y me voy’, Dios quiera, ojalá nos diera esa buena noticia”.

“Maduro plantea diálogo y lo que quiere es enfriar las calles y ganar tiempo. Ya en dos oportunidades la oposición de buena fe y pensando en Venezuela y pagando un costo político altísimo se sentó a hablar con el gobierno”, dijo el parlamentario.

Allup sostuvo que las protestas no las induce nadie. “Esto no es un plan organizado por nadie, si se producen protestas es porque hay razones porque si no hubiera razones la gente no iría”.

Globovisión