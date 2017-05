Rafael Dudamel: “Cada vez me gusta más el carácter que se va forjando en el equipo”

Mayo 26, 2017 - 1:06 pm

El seleccionador nacional Rafael Dudamel admitió sentirse feliz por la labor realizada por la Vinotinto sub-20 en su tercer compromiso de la fase de grupos de la Copa del Mundo FIFA República de Corea 2017, en el que se impuso 0-1 frente a México con diana de Sergio Córdova.

La escuadra criolla finalizó su participación en el Grupo B en la cima de la tabla, cosechando tres triunfos en igual número compromisos, con 10 anotaciones convertidas y su puerta inmaculada, siendo la selección con mejor registro en el Mundial. Además, la selección nacional cuenta con el líder goleador y pases a gol del certamen: el calaboceño Sergio Córdova (cuatro goles) y el vigíense Adalberto Peñaranda (tres habilitaciones), respectivamente.

“Estoy muy satisfecho por el rendimiento de todo el equipo, cada día es más consciente de su crecimiento, cada día se reconoce dentro de la cancha como un mejor equipo, la ilusión con que viven y con que juegan es muy grande”, confesó el estratega en la conferencia de prensa luego del cotejo, en el Estadio de la Copa del Mundo de Suwon.

Dudamel alabó la compenetración que existe en el plantel, que en los tres careos jugados se ha comportado a la altura. “Cada resultado, cada triunfo es producto de un trabajo compacto, un trabajo de equipo; es muy difícil a estos niveles poder ganar tres partidos consecutivos solamente teniendo individualidades, cada uno entiende su papel dentro del equipo y todos sienten la importancia que tienen dentro de la selección nacional”, acotó.

“Viven y disfrutan cada día en la concentración, en el hotel, como también lo hacen en la cancha y cada gol, cada triunfo, lo celebran como una familia que son. La selección es más bonita fuera de la cancha que dentro de la cancha, se admiran entre ellos, lo bueno que le pase a un compañero, lo disfrutan todos”, añadió.

Para el nacido en el estado Yaracuy, con el transcurrir de la competencia, el nivel de la Vinotinto va aumentando y eso le agrada. “Hoy me gustó la sincronía que tuvimos en todas las líneas para trabajar sin pelota y cuando recuperamos la pelota en nuestra cancha, pudimos jugar con más velocidad en los espacios reducidos para salir de la presión de la agresión del rival. Cada vez me gusta más el carácter que se va forjando en el equipo, es una selección que línea por línea tiene muchísimo talento, que tiene un gran juego colectivo, pero el carácter como equipo la hace ser una selección de mucha jerarquía”, argumentó.

En referencia al estado físico de Sergio Córdova, el director técnico del conjunto nacional expresó que se encuentra en normales condiciones. “Está bien, la exigencia del juego por momentos hubo mucha fricción y nada más, el estatus de Córdova es que es el goleador del Mundial y me gustaría saber si al final el gol que ha marcado no es el mejor gol del Mundial, pero está bien, está sano, con el desgaste del juego normal”, indicó.

Venezuela afrontará los octavos de final el próximo martes en Daejeon contra un rival por definir (tercer puesto de los grupos A, C o D) y para el seleccionador no hay preferencia por alguno. “Estamos pendientes cual será el rival para preparar el siguiente compromiso en la siguiente fase, pero no escogemos rival, todos son de grandísima calidad y enfrentaremos la próxima ronda con la seriedad, el respeto y la ilusión con la que iniciamos”, comentó.

Rafael Dudamel aprovechó para brindarle unas palabras de aliento a toda la nación, que ha estado muy pendiente de las actuaciones del elenco. “Quiero ser el interlocutor de toda la selección sub-20 de Venezuela para enviarle un mensaje al país, cada uno de nuestros jugadores permanece atento, con gran esfuerzo, para que Venezuela se sienta orgullosa de su selección, que sean permanentemente ellos mirados con admiración, que con la ilusión que se esfuerzan por defender a su país es la misma con que todos los venezolanos anhelamos una Venezuela mejor”, finalizó.

Prensa FVF / Noticia al Día