¡Que terrible lo que le pasó al Dr. y profesor, Freddy Pachano Arenas! Miren el consejo que da

Mayo 18, 2017 - 5:19 pm

Anoche cuando me disponía a ver un paciente en una clínica de la ciudad de maracaibo, tratando de llegar sorteando guarimbas, pedí paso a unos niños pidiendo dinero, como peaje. Como eran niños no me preocupó y les di dinero y seguí, más adelante me esperaban con otra barricada varios malandros que intentaron atracarme, con pistola en mano y tapando el acceso de la vía con troncos.

Con mucha suerte pude arrancar a toda velocidad saltarme la isla y logré huir. Pero ha podido pasarme cualquier cosa. Todo una historia de terror, estaba solo, atrapado entre guarimbas incendiadas, islas grandes q no podía saltar y malandros en todos lados.

Esto pasó en la zona entre Bellavista y cecilio acosta hasta el milagro con universidad y sector 18 de octubre.

Pero sé que lo mismo pasa en ziruma, milagro norte, plaza de toros, delicias, Av universidad, Padilla, la limpia, milagro) sucede de día y de noche pero principalmente de noche.

Les sugiero si ven guarimbas regrésense, no insistan en pasar, no salir de noche (no lo haré más), no crean en los niños los usan para que caigan en la trampa.

Sugiero que la Dirección de la Escuela haga cumplir de forma más estricta (se que ha hecho lo posible) y el Decano de la Facultad, la medida de NO PASAR ASISTENCIA.

La situación que viví le puede pasar a cualquiera y sinceramente a mis hijos no los enviaría a ningún lado en estas condiciones.

Tomen precauciones los delincuentes están por todos lados aprovechándose de la situación.

No es una cadena, es Freddy Pachano Arenas, Profesor de LUZ, Director de Posgrado de Medicina, Cirujano Pediatra.

Maracaibo, Estado Zulia