Punto de quiebre político (Jesús Castillo Molleda)

Mayo 15, 2017 - 12:33 pm

Desde el 4 de abril de 2017 se inició una nueva etapa de protestas por factores de la Mesa de la Unidad Democrática apoyada por la sociedad civil en contra de la administración del presidente Nicolás Maduro, luego de seis semanas la única respuesta del gobierno es la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, destaca las condiciones del gobierno están muy adversas, con muy bajos niveles de popularidad, lo que le impedirán explorar la idea de que la convocatoria sea en elecciones libres, secretas, porque sin duda sería el ataúd político del gobierno. De plantearse un escenario con elección popular para elegir a los constituyentistas, y de participar en ese evento los sectores de la MUD, éstos alcanzarían por lo menos el 70% de los constituyentitas, lo que les permitiría un llamado a elecciones generales post constituyentes y el gobierno le estaría endosando todo el poder a la oposición, lo que sería un efecto bumerán y se verían obligados por la presión interna e internacional a ir a unas elecciones abiertas.

El gobierno no ha hecho nada para mejorar la crisis económica inclusive en un estudio realizado en 4 facultades de economía del país el 53% de los estudiantes desconocen el nombre del ministro de finanzas, arrojando además en una muestra de 1500 sujetos en el país que el 96% de los sujetos consultados no conocen el nombre de ningún miembro del equipo económico presidencial, lo que evidencia su limitado nivel de comunicación y anuncios realizados. No hay salario en Venezuela que resista la veloz inflación, lo que está derritiendo el liderazgo de los aliados al gobierno que no le quedan muchos elementos de motivación para lograr mantener y conquistar nuevos seguidores, ya las expectativas del carnet de la patria se disuelven porque la gente tiene carnet pero no le sirve para vivir mejor; los CLAP han venido bajando su frecuencia y en donde llegan los precios son tan elevados que ya no son muchos los que los puedan adquirirlos. o quienes los logran comprar, en algunos casos, prefieren comercializarlos con el mercado del bachaqueo; la misión vivienda sigue avanzando pero muy lento para la alta demanda de solicitantes en espera de una vivienda; la inseguridad se ha incrementado según cifras publicadas por la Fiscal General de la Republica en su acto de presentación de su memoria y cuenta el pasado viernes 31 de marzo de 2017, acompañados de impunidad y hacinamiento carcelario; todos estos elementos son una bomba molotov para el gobierno, así como las evidentes divisiones en sus aliados políticos y en las fuerzas armadas.

Mientras tanto, la MUD sigue intentando lograr un quiebre político del gobierno con una agenda de marcha, actividades de calle y apoyo internacional, sin embargo, la MUD necesita más fuerza en sus actividades de calle en la Gran Caracas en la que requiere contar con más gente y respaldo, si solo se sigue movilizando el 10% del 76% que manifiesta estar en contra del presidente, el gobierno los seguirá confrontando. Es por ello, que la MUD necesita innovar, en muchos casos humanizar la protesta, como por ejemplo si el pasado viernes 12 de mayo de 2017 en la Ciudad de Maracaibo del estado Zulia hubo sectores afectados por una torrencial lluvia que hasta afectó las instalaciones del Materno Infantil del Marite, la MUD pudo organizar a sus seguidores e ir hasta el sector afectado a prestar ayuda. Deben de intentar salir de las zonas de confort, experimentar hacer actividades en zonas más populares (que también la están pasando muy mal), se debe invertir menos tiempo en los que ya están convencidos, y más tiempo en convencer a nuevos, no es sano ni prudente seguir elevando los niveles de odio que solo logran espantar a futuros aliados (quienes podrían ayudar a quebrar las bases internas del adversario), pero con insultos, gritos, solo van a lograr atornillar más al adversario, entendiendo que las divisiones y odio fueron sembrados durante muchos años, llegó el momento de cambiar la estrategia de divisiones entendiendo que para muchas personas la actual crisis provocó importantes daños materiales y familiares, para los venezolanos que se vieron en la necesidad de buscar nuevas oportunidades fuera de Venezuela.

El gobierno seguirá intentando mantenerse todo el tiempo que pueda en el poder y la MUD debe considerar innovar en la manera que ha venido actuando porque sus seguidores podrían cansarse si no ven resultados tangibles en corto tiempo. Se debe evitar más muertes de inocentes por manifestar, si el gobierno y la MUD no logran entrar a un proceso de negociación de alto nivel, los ciudadanos indignados podrían sobrepasar al liderazgo político y de partidos buscando una nueva alternativa. Como lo dijo Magda Castells “Un Gobierno que siente rechazo popular usará toda la fuerza institucional que tenga para evitar elecciones”.

[email protected] @castillomolleda

S.H. Jesús Castillo Molleda (Politólogo, Profesor, Emprendedor, Locutor)