Presunto funcionario policial le quitó la vida de un disparo a ex vecino en La Musical

Mayo 20, 2017 - 6:37 pm

Un presunto funcionario de la policía le quitó la vida de un disparo su ex vecino, un joven de 28 años quien respondía al nombre de José Gregorio González Atencio.

El hecho se registró, ayer a las 8:00 de la noche, en plena vía pública del sector Rafael Urdaneta, vía La Musical, parroquia Antonio Borjas Romero, al oeste de Maracaibo, donde residía González antes de mudarse al barrio Ancón Bajo, parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Familiares del fallecido quienes prefirieron el anonimato, contaron que este llegó a su casa luego de haber ido a Mercamara a comprar la mercancía para surtir su frutería. Al llegar a la vivienda le informan que su abuela estaba enferma, por lo que tomó su moto y volvió a salir rumbo al oeste.

Los deudos destacaron que cuando a la víctima le faltaba poco para llegar, aparentemente fue abordado por el efectivo policial vestido de civil, quien vive en ese sector y le ordenó descendiera del vehículo.

“Él no le hizo caso, le dijo que no se iba a bajar, arrancó y el funcionario empezó a dispararle. José Gregorio, no recibió ningún tiro en ese momento, sin embargo, perdió el control de la moto y se estrelló contra una cerca y el policía pensó que le había dado, se le acercó y lo remató dandole un disparo que le perforó un pulmón, sentenció la esposa del infortunado.

Fue trasladado de emergencia al CDI de Plateja, donde los médicos certificaron su deceso. Mientras tanto los dolientes del fallecido indicaron que su supuesto verdugo “se fue a su casa caminando como si nada”.

Minutos después de haberse perpetrado el suceso, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron al lugar de los hechos para recabar evidencias. Los mismos declarantes dijeron que los detectives a cargo de la investigación, despojaron al oficial de policía de su arma de reglamento, pero no lo aprehendieron, por lo que en este sentido pidieron que se haga justicia.

Finalmente, los parientes desconocen si el hoy occiso y quien le dio muerte tenían algún problema. Acusaron al funcionario de “hacer tiros como loco” cuando está tomado.

Se conoció de manera extraoficial que el uniformado presuntamente abatió a González cuando este intentó atracarlo, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

La victima dejó dos hijos de 7 y 5 años respectivamente.

Los sabuesos del Cicpc se encuentran realizando las investigaciones para esclarecer el caso.

Noticia al Día