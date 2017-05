Presidenta del Clez condenó actos violentos en Perijá y responsabiliza a VP y PJ: “Se ponen al margen de la Ley”

Mayo 6, 2017 - 2:06 pm

Como terroristas calificó la presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia, Magdely Valbuena, los hechos suscitados en el municipio Rosario de Perijá, que dejó como saldo el saqueo de la alcaldía, la quema de una notaría pública y millones de bolívares en pérdidas para los comerciantes que tuvieron que cerrar sus locales ante tal situación. La máxima autoridad legislativa se solidarizó con el alcalde Olegario Villalobos y deploró tales hechos.

Valbuena quien es oriunda de La Villa del Rosario de Perijá, responsabilizó directamente a la dirigencia de Voluntad Popular y Primero Justicia quienes se ponen al margen de la ley y llevan a cabo actos criminales que perturban el estado de derecho, “protestar y disentir está consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero lo que esta gente hizo no sólo en Rosario de Perijá sino en el resto del país, es vandalismo, quemando centros hospitalarios, bienes públicos y privados y donde vemos el terrible saldo de 36 muertes y cientos de heridos, con el único fin de ver en llamas el país para arrodillarlo al poder imperial”.

“El presidente Maduro, ha hecho ya en reiteradas oportunidades el llamado al diálogo, a la paz y lo único que recibe son descalificaciones y ataques de esta derecha fascista y apátrida que no les importa enviar a jóvenes que aún no tienen la mayoría de edad como carne de cañón, a esos muchachos desde aquí les hago un llamado no se dejen engañar, si tienen algo porque protestar que sea de manera pacífica sin violentar la paz pues el derecho que ellos poseen es el mismo que tienen todos los ciudadanos al libre tránsito, a la vida y al resguardo de sus bienes” acotó Valbuena.

Noticia al Día/Nota de prensa