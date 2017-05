Por racista Ilie Nastase no será invitado al torneo de Wimbledon

Mayo 3, 2017 - 1:02 pm

El legendario tenista rumano Ilie Nastase, suspendido por la Federación Internacional (ITF) por un comportamiento grosero durante un encuentro de la Copa Federación, no será invitado al Royal Box del torneo y podría ver rechazado su acceso a las instalaciones de Wimbledon, anunció este miércoles la organización.

“Pensamos que sus actos no estuvieron bien. Los condenamos. En cuanto a la invitación al Royal Box, no LA recibirá. Puedo confirmarlo”, declaró a la prensa el presidente del All England Club, Philip Brook.

El Royal Box es la tribuna de la pista central en la que las personalidades, entre las que se encuentran los miembros de la familia real británica, están invitados a asistir a los encuentros.

El tenista rumano, doble finalista de Wimbledon en 1972 y 1976, también podría ser rechazado aunque intente comprar una entrada, mientras que la ITF sigue investigando su comportamiento.

“En este momento, está sancionado temporalmente por la ITF. La apoyamos (esta medida)”, explicó el director del All England Club, Richard Lewis, quien precisó que “espera el resultado” de la investigación para tomar una decisión definitiva.

Capitán del equipo rumano de la Copa Federación, Nastase fue suspendido por su comportamiento inadecuado en la eliminatoria entre su país y Gran Bretaña el pasado 22 de abril. El extenista, de 70 años, insultó a una periodista, a la jugadora Johanna Konta y a la capitana británica Anne Keothavong, así como a un árbitro.

En una rueda de prensa en la víspera de la eliminatoria, los periodistas escucharon a Nastase unas afirmaciones inapropiadas sobre el embarazo de Serena Williams, quien había anunciado que espera su primer hijo: “Veremos qué color tiene (el bebé). ¿Chocolate con leche?”.

Williams calificó esas declaraciones de “racistas” y “sexitas”.

A finales de abril, Nastase presentó el pasado viernes sus excusas, estimando que sus declaraciones “suscitaron de forma justa controversias y descontento”.

“Sé que nada puede excusar mis palabras, ni la tensión de un partido con mucho en juego, ni la actitud no conformista por la que soy conocido, ni la desafortunada escalada de la situación”, precisó este icono del deporte rumano.

