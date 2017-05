Policías por convicción (Ex-Polisur, Desiree Parra)

Mayo 13, 2017 - 5:43 am

Ante este marco de violencia y acontecimientos que protagoniza nuestro hermoso país, me solidarizo con la situación y hago un llamado de conciencia.

Funcionarios Policiales de las diferentes instituciones, el llamado es de atención a resguardar y no maltratar.

La intención es clara, y es la de proteger y servir.

Son muchos los eventos donde funcionarios policiales se prestan para abusar y delinquir, despojando de sus equipos móviles a ciudadanos que marchan y protestan de manera pacífica en beneficio de nuestro país.

Todos somos Venezolanos, a todos nos duele nuestro país, la intensión es la misma, mejorar, renacer y hacer que nuestro país brille de nuevo con esa misma intensidad que hace años le quitaron.

Será que nos les duele, será que no padecen o acaso la dignidad les vale menos que un sueldo o un puesto donde ni siquiera les aseguran una mejor calidad de vida, donde el salir a la calle con un chaleco vencido y unas botas rotas no les importa, donde no les pesa reparar las unidades policiales de sus propios bolsillos, donde no se tiene un seguro que les facilite una intervención inmediata, porque es que ni en las mejores clínicas tienen insumos.

Existen grupos o brigadas especiales en todas las instituciones policiales que se encargan de minorar la presión en ese tipo de eventos en caso de suscitarse situaciones irregulares entre los ciudadanos que marchan y protestan. Venezuela necesita ayuda, no más represión por parte de los cuerpos policiales, estamos para apoyar y resguardar. No para abusar ni delinquir.

¡Necesitamos ser escuchados, necesitamos apoyo, ayuda!

Duele y duele mucho cuando la comunidad se avergüenza de un policía, cuando ya no existe confianza alguna por tantas situaciones irregulares que se protagonizan. Y es que es duro porque siempre existe un policía que no le importa manchar su uniforme, que no le importa ser señalado, que no le importa su familia.

Donde está el juramento de servir con bien y proteger hasta la muerte si es necesario. No se puede olvidar nunca, que debajo de ese uniforme también está un ser humano que sufre y padece. Ese uniforme solo nos hace grandes al llevarlo con bien, no está confeccionado para abusar, para maltratar y mucho menos para aprovecharse de nadie.

No seamos protagonistas de hechos violentos, no seamos participes de situaciones irregulares. Trabajemos con las bases legales y morales que corresponden ante estas situaciones. Resguardemos, protejamos, sirvamos, colaboremos. Mantengamos el margen, se trabajará mejor y los resultados serán óptimos.

Venezuela es de todos! La idea es buscar soluciones que beneficien ambos sectores, que mejoremos todos por igual y que salgamos de esta situación que a diario nos deja una mancha en el corazón y en las esperanzas que a diario repotenciamos para seguir labrando y construyendo un mejor país.

Porque seguiremos siendo Policías por siempre.

@desireeparraf

@desiree_parra