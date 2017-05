Piñera: “No tengo por qué aceptar a cualquier persona que quiera venir a Chile”

Mayo 9, 2017 - 8:20 pm

En noviembre se realizarán nuevas elecciones presidenciales y los candidatos están dejando entrever de a poco sus políticas de campaña.

Fue el caso de Sebastián Piñera, el candidato de Chile Vamos, en un seminario organizado por El Mercurio de Antofagasta, donde además aprovechó de criticar la decisión de gobierno de no legislar sobre nuevas políticas de migración.

Si llegara nuevamente a La Moneda, aseguró que “vamos a cerrar las puertas a todo lo que es malo para Chile: la delincuencia, el contrabando, el narcotráfico, la migración ilegal”.

A pesar que el ex mandatario valoró las masivas llegadas de extranjeros por el aporte a nuestro país -“si hacemos una política xenófoba, que no entre nadie, me parecería un error porque la migración trae muchos valores”-, indicó que debía existir un filtro a la migración. “Por qué tenemos que dejar entrar cosas que le hacen mal al país. Puedo decidir quién quiero que entre a mi país”, dijo Piñera.

“No soy xenófobo, pero sí creo que hay que tener sentido común, no tengo por qué aceptar a cualquier persona que quiera venir a Chile”, declaró, afirmando que debe tener un “filtro a la migración, los que vienen a Chile a delinquir”.

