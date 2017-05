¡Pilas! Los pros y contras del sexo en la playa

Mayo 18, 2017 - 3:10 pm

Quien más y quien menos ha soñado alguna vez con una tórrida escena de sexo en la playa. Se dice que el 39% de las personas han cumplido esta fantasía pero antes podemos sopesar las ventajas e inconvenientes de esta práctica.

Ventajas

Lo recordarás SIEMPRE, tanto si sale bien como si sale mal.

Es propio del verano y en verano hay poca ropa que sacar.

Es excitante, arriesgado… ¡Y MUY DIVERTIDO!

Inconvenientes

La arena, la posibilidad de que los descubran, los mirones, y hasta una multa de la policía si los pillan in fraganti.

Tendrás que esperar a que se haga de noche.

Vidrios rotos, basura y bichos.

Necesitarás llevar una toalla grande para minimizar esos inconvenientes.

Si quieres hacerlo en el mar, o si te has bañado en él previamente, deberías lavarte con agua dulce. La sal seca la lubricación natural. Después lo vas a pasar bastante mal. Las posiciones son limitadas. Es incómodo per se.

No podrás recrearte. El aquí te pillo aquí te mato es ley en esta situación.

Precauciones

Buscar lugares apartados. Nada de hacerlo en la playa que está justo enfrente de la disco.

El preservativo debe colocarse SIEMPRE antes de entrar en el agua (mar, jacuzzi, bañera o piscina), o puede romperse.

Llevar un lubricante soluble en agua, ya que tanto la sal como el agua resecan la lubricación y el preservativo. Ya sabemos, es mucha anticipación, pero que no se diga que no os hemos avisado.

Cosmopolitan