“Pensé únicamente en mi hija”, recuerda Bartra sobre atentado

Mayo 31, 2017 - 8:53 am

“Pensé únicamente en mi hija, quería sobrevivir”: el defensa español Marc Bartra, herido el 11 de abril en el ataque contra el autobús del Borussia Dortmund antes de su partido de ida de los cuartos de final contra el Mónaco, recordó este miércoles ese momento en declaraciones a la prensa alemana.

“Estaba petrificado, pensé únicamente en mi hija, quería sobrevivir”, afirmó a Sky el jugador de 26 años.

“El dolor en mi brazo era horrible, había olor a pólvora. Sentí que me iba. Nuestra fisioterapeuta no dejaba de darme bofetadas. Me gritaba que me mantuviera consciente y me arrojó agua a la cara”, explicó.

“Eso duró 10 minutos, pero me parecieron horas. Mi mayor miedo era que no sabía si estábamos en seguridad, si no iba a haber otros ataques. Esa inseguridad fue lo peor”, reconoció.

“Hubo una gran explosión, luego sentí una presión que quemaba y luego un gran dolor”, detalló a Bild. “Mis orejas pitaban, no veía nada. Sólo se escuchaban los gritos de Roman (Burk), Nuri (Sahin) y +Schmelle+ (Schmelzer)”, apuntó.

Después de cuatro días de hospitalización, Bartra, el único herido en el ataque con explosivos, pudo tranquilizarse por completo.

“En el momento del ataque pensé que no volvería a jugar nunca más. Luego, cuando el doctor me dijo después de la operación que volvería a jugar en un mes, fue algo indescriptible, la noticia más bonita”, reconoció.

Pese a una fractura del radio, Bartra pudo reaparecer el 20 de mayo con el Borussia Dortmund, en la última jornada de la Bundesliga, donde su equipo finalizó en tercera posición.

AFP