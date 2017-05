Paulo Dybala va por el título de la Champions y el Balón de Oro

Mayo 9, 2017 - 7:22 pm

La Juventus de Turín disputará la final de la Liga de Campeones en Cardiff (Gales) el 3 de junio, luego de imponerse este martes al Mónaco (2-1) en la vuelta de las semifinales de la máxima competición europea.

Será esa, bien ante el Real Madrid o el Atlético de Madrid, una oportunidad para que jugadores como el argentino Gonzalo Higuaín confirme de manera indiscutible lo adecuado de su fichaje, o para que su compatriota Paulo Dybala disponga de un marco de lujo para reivindicarse en la pelea por el Balón de Oro.

Objetivo doble para ‘La Joya’

La experiencia de las últimas temporadas avala la teoría que sostiene la importancia de los títulos colectivos en la consecución del Balón de Oro. En ese contexto, la clasificación de la Juventus para la final de la Liga de Campeones posiciona a la ‘Joya’, junto a su compañero el arquero Gianluigi Buffon, como aspirantes al máximo galardón individual.

No en vano, en los próximos siete días el joven exjugador del Palermo podría sumar a su palmarés la ‘Coppa’ de Italia, si la Vecchia Signora derrota al Lazio en la final, y el ‘Scudetto’, para lo que sólo debe empatar ante la Roma el domingo. Un triplete que sería histórico, y que ningún otro equipo de Europa está en disposición de lograr.

En el aspecto de juego, Dybala estuvo a la altura de lo que de él se esperaba en el Juventus Stadium. Participó de todas las acciones de peligro de los suyos. Sus botas aportaron pausa e inteligencia, y sólo le faltó el gol para adornar su brillante actuación. Una suerte que se le resiste desde el 23 de abril, lo que supone los cuatro últimos partidos sin ver puerta.

El talentoso zurdo cordobés lo tuvo en sus botas, pero el arquero croata Danijel Subasic respondió con mérito a su zurdazo en un mano a mano.

A pesar de ello, el público supo valorar su aportación y le granjeó una cálida ovación al ser sustituido por el colombiano Juan Cuadrado en el minuto 54, cuando el 2-0 en el marcador hacía casi imposible cualquier posibilidad de remontada monegasca.

“Sentí un poco de molestia, el técnico me había pedido que saliera, pero quería quedarme un poco más”, confesó el argentino ante el micrófono de ESPN en la zona mixta del estadio de la capital piamontesa.

‘Sensaciones muy lindas’

Allegri sabe que resta por delante el tramo más decisivo, y no quiso arriesgar una lesión o sanción para su estrella.

“La verdad que estamos en un momento colectivo muy lindo, y personalmente estoy muy bien. Son sensaciones muy lindas que disfruto por primera vez”, explicó Dybala, en puertas de su primera gran final, a cuya consecución ha contribuido con cuatro goles en el torneo, dos de ellos ante el FC Barcelona de Leo Messi en cuartos de final.

“Me siento muy cómodo, el club y mis compañeros me hacen sentir así. Todo pasó muy rápido desde mis comienzos, no es fácil llegar hasta acá”, añadió.

Preguntado sobre el excelso partido de su compañero, el brasileño Dani Alves. Dybala no escatimó elogios; “De Dani no hay palabras, es uno de los mejores jugadores con los que me ha tocado jugar”, sentenció.

AFP