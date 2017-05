“Paúl era un ángel y no creo que los ángeles mueran”

Mayo 25, 2017 - 8:50 pm

Lo conoció desde niño, vivían en la misma urbanización marabina y compartieron clases de primaria. Rieron, intercambiaron amigos y la fraternidad siguió con ellos mientras uno estudió administración y el otro medicina; y esta unión sigue creciendo más allá de la misma vida, porque hoy Michael Ávila, de 26 años, mira al cielo para ver a Paul Moreno, joven de 24 años, asesinado durante una manifestación opositora el pasado 18 de mayo.

“Lo vi el día antes. Me dijo como tres veces: ‘Vamos a la protesta’. Y yo le respondí: ‘No, tú sabes que a mí no me gusta ir a esas cosas porque están matando gente’. Al siguiente día me llamaron: ‘¿Qué sabes de Paúl?… Lo arrollaron’. Uno se imagina una tontería, pero cuando me dijeron que lo habían matado me bloqueé, no lo podía creer. Siento que si yo hubiera estado, si hubiera ido más gente a Paúl no le hubiera pasado nada. Hoy, me arrepiento de no haber aceptado su invitación a acompañarlo ese día. Siento que el ejemplo de Paúl debe ser seguido por todos y tenemos que luchar por nuestro país”, relató Michael, de 26 años, uno de los mejores amigos del joven manifestante cuya muerte ha conmovido a toda Venezuela.

Paúl Moreno estudiaba quinto año de medicina. Fue scout, músico, esgrimista y se encontraba prestando ayuda como socorrista de la Brigada de Primeros Auxilios de la Universidad del Zulia (o Cruz Verde LUZ) a los manifestantes que protestaban en la transitada avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, la misma que hoy, jueves, dejó de llamarse así para pasar a ser la Av. Paúl René Moreno Camacho, en conmemoración a la labor de este joven quien ya se considera un héroe nacional.

Desde el día que lo mataron, Michael, como muchos otros, no puede dormir tranquilo. Recuerda a su amigo con alegría y como ejemplo de valentía, pero no puede evitar que las lágrimas se salgan de sus ojos todos los días. Lo recuerda en las fiestas, en las confidencias, en los partidos de fútbol y hasta cuando jugaban de niños a las escondidas. El sueño lo alcanza apenas en la madrugada. Hay días en los que se siente con más ánimos, que Paúl le da fuerza, pero en otros la tristeza de no tenerlo físicamente lo embarga por completo.

“Era pura alegría. Siempre quería lo mejor para todos. Hablábamos de todo. Se preocupaba siempre por saber en qué andaba yo y cómo me estaba yendo. Lo recuerdo tocando los timbales y yo la conga. Era un hermano. Era una persona muy activa, siempre haciendo algo por la humanidad”, cuenta Michael.

Un búcaro, un árbol de raíces fuertes, se encuentra plantado ahora en el sitio donde una camioneta Hilux blanca pasó la tranca de protesta y arrolló a Paúl ese 18 de mayo. Allí lo sembraron sus amigos, los estudiantes de medicina de LUZ, con flores, una bandera tricolor y el nombre de Paúl. Nadie quiere que su memoria muera y una manera de que nunca se olvide está en ese árbol al que muchos acuden para llorar, para desahogarse, para pedir por un país mejor.

Para Michael su amigo de toda la vida no era un ser de este mundo, era una persona extraordinaria, un alma de luz: “Era un ser único, no tenía comparación con nadie y a nadie le caía mal. Yo era su amigo y a través de él conocí a muchos otros amigos, porque él era pura amistad. Cuando vi la cantidad de gente que acudió a su velorio me di cuenta de que Paúl no solo tocó mi corazón sino el de muchos. No imaginé que lo quisiera una cantidad de gente tan grande. Hoy sé que lo quiere toda Venezuela”.

Volviendo al pasando y recordando cuando jugaban a las escondida Michael Ávila quisiera encontrarlo hoy de frente como aquellas veces: “Le dije que lo quería en algunas oportunidades, como Navidad, pero la verdad es que lo quería todo el tiempo, desde que lo conocí. Quizá debí habérselo dicho más veces. Si lo pudiera volver a ver físicamente lo abrazaría con mucha fuerza y le diría eso, lo mucho que lo quiero y admiro. Me reconforta saber que Paúl era un ángel y no creo que los ángeles mueran”.

Para los corazones tocados por la pérdida física de Paúl, el 18 de mayo, lejos de morir, nació un héroe venezolano.

