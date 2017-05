Patricia Velásquez se pronuncia sobre situación de Venezuela (Video)

Mayo 22, 2017 - 5:40 am

“Como venezolana, figura pública, indígena wayuu siento profunda indignación y dolor ante los hechos que sucedieron hace solo unos días en mi estado natal en contra de un niño de mi etnia durante las protestas en Maracaibo. Alzo mi voz no solo para exigir la libertad de Venezuela, si no también para manifestar mi repudio y denunciar al mundo la violación a los derechos humanos de un niño inocente de 11 años, en donde su error fue estar en el lugar equivocado para ver lo que ocurría y sin siquiera entender justamente por su niñez el peligro que ocurrió”, dijo la zuliana en un video publicado en su facebook.

Sostuvo que “la inocencia de este niño wayuu fue destrozada esta acción enferma excede cualquier punto en la mente humana cuando se piensa en la tortura y represión. Ese niño solo veía una protesta cuando de pronto la GNB lo agarró porque sus piernitas no le dieron para correr más. Freddy entre sus palabras cortadas, llanto y gran dolor dijo en la sala de emergencia ‘corrí muy rápido, pero no hice nada, me quedé parado, ahí me agarraron los guardias, me golpearon, me amarraron con una tira y me tiraron una bomba en la espalda’ me horrorizan las declaraciones de él , de su mamá y los médicos, así como cada uno de los casos que se generan a diario durante las protestas cuando los manifestantes son apresados”, contó conmovida.

Dijo que aunque no vive en Venezuela desde hace muchos años “jamás me he desvinculado de lo que ocurre en mi tierra, sea positivo o negativo, por eso no soy indiferente a la gravísima situación que se está sucediendo actualmente a diario. A quienes pueden hacer algo a favor de Venezuela, aplaudo la valentía de todos quienes salen a las calles y los que contribuyen , sigan adelante, sigan en las calles, merecemos esperanza y paz”.

“@ResistenteVenez: Patricia Velásquez se pronuncia ante maltrato de niño wayuu por parte de la GNB en Venezuela pic.twitter.com/KUqwE3eggm — Miro Vasquez (@mirovasqueza) May 22, 2017

