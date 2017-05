Óscar López vuelve a su pueblo tras 40 años ausente

Mayo 20, 2017 - 5:59 pm

El independentista puertorriqueño Óscar López Rivera, quien el pasado miércoles salió en libertad tras más de 35 años de cárcel por conspiración sediciosa contra el Gobierno de EEUU, regresó este sábado a su natal San Sebastián, donde fue agasajado con alegría por sus compueblanos.

“Yo entré a la cárcel en defensa de una causa justa y noble y esa causa me dio la energía y las fuerzas para echar adelante y no permitir que las condiciones de la prisión me afectaran de forma adversa. Llevé una promesa: no darle tiempo a la cárcel, sino tiempo para mí”, sostuvo López Rivera.

López Rivera regresó a su pueblo natal, luego de que el 17 de mayo lograra la plena libertad, después de cumplir una sentencia de más de 35 años por conspiración sediciosa en diversas prisiones de Estados Unidos y sus últimos tres meses en arresto domiciliario en el apartamento de su hija en el área capitalina de Santurce.

Tras lograr su libertad plena, López Rivera fue recibido con una fiesta de pueblo en la Plaza de la Convalecencia en el sector sanjuanero de Río Piedras, y al próximo día viajó a Chicago, donde se crió desde sus 14 años, y reconocido con una calle del barrio puertorriqueño de Humboldt Park.

