Óscar de la Hoya dice que Mayweather vs. McGregor es un “circo”

Mayo 26, 2017 - 11:17 am

Óscar de la Hoya ha hecho pública una carta donde expone su descontento con respecto a la tan anunciada y posible pelea entre Mayweather vs. McGregor.

De la Hoya expresó que la riña es una especie de teatro y que el hecho ridiculizará al boxeo: ” Con cada día que pasa, parece más probable que el circo conocido como Floyd Mayweather Jr. vs. Conor McGregor llegará al pueblo en el futuro cercano”, dijo el ahora

Según el exboxeador, la era de Mayweather y Paquiao donde esperaron muchos años para lograr un acuerdo y finalmente llegar a una pelea que no cumplió expectativas, y además dejó con un ojo morado al deporte: “El boxeo está empezando a salir del hoyo que excavaron Foyd y Manny Pacquiao al esperar siete años para hacer una pelea que terminó siendo tan aburrida como anti-climática”

A continuación la carta completa:

A mis colegas fanáticos del boxeo:

Escribo con la esperanza de que juntos podamos proteger el deporte del boxeo: “

Con cada día que pasa, parece más probable que el circo conocido como Floyd Mayweather Jr. vs. Conor McGregor llegará al pueblo en el futuro cercano.

Mientras el resto de la cartelera comienza a tomar forma, las comisiones atléticas dan su bendición en cambio de millones de dólares y los peleadores empiezan a contar incluso más efectivo. Un grupo eventualmente quedará para asegurarse de que esta farsa no ocurra.

Nosotros, los fanáticos, que somos la sangre de nuestro deporte.

El boxeo está empezando a salir del hoyo que excavaron Foyd y Manny Pacquiao al esperar siete años para hacer una pelea que terminó siendo tan aburrida como anti-climática.

El 2017 ha empezado como un año sobresaliente para el boxeo: Joshua vs. Klitschko; Thurman vs. García; Golovkin vs. Jacobs; Canelo vs. Chávez. Esas cuatro peleas y otras más han traído de vuelta el juego y han revigorizado el interés por el siempre-elusivo fan casual.

Pero si pensaste que Mayweather/Pacquiao le dejó un ojo morado a nuestro deporte -un encuentro entre dos de los mejores libras por libra que simplemente no rindió- espera a que el mejor boxeador de nuestra generación desmantele a alguien que nunca ha boxeado completamente a cualquier nivel -amateur o profesional.

Nuestro deporte quizá nunca se recupere.

Entiendo totalmente la atracción inicial de cualquier fanático de deportes de cmbate. McGregor es ciertamente el mejor libra por libra en MMA. Floyd es Floyd -el boxeador más dominante de su tiempo.

Pero el éxito en un deporte no garantiza éxito en otro. Y seamos claros, estos son dos deportes diferentes -desde el tamaño de guantes que los peleadores usan, hasta el tamaño y la forma del ring, al punto que uno permite a sus combatientes usar sus piernas para golpear.

Piénsalo, más allá de Bo Jackon y Deion Sanders, ¿qué otro atleta ha tenido completo éxito en dos deportes en la eran moderna? Y Jackson y Sanders, ambos jugaron beisbol y futbol americano en la secundaria y la universidad, antes de volverse profesionales.

Todavía más allá, no es como que McGregor estará peleando con un buen peleador, ni siquiera un mediocre. Estará peleando con el mejor. Para usar una analogía un poco extrema, yo soy un golfista bastante bueno. ¿Podría potencialmente hacer algo en uno de los tours de segunda línea? Quizá. Pero, ¿podría competir con Rory Mcllroy, Jordan Speith o Sergio García? Claro que no. Ni tampoco pienso en intentarlo.

Ahora, sé que las críticas dirán que yo solo estoy escribiendo esta carta porque mi compañía está promoviendo lo que será la culminación de un año extraordinario en el boxeo cuando Canelo Álvarez enfrente a Gennady Golovkin en septiembre, y no quiero nada que distraiga la atención de esa pelea.

Pero mi interés está en la salud del boxeo como un todo. Siempre ha estado ahí. Y si Floyd saliera del retiro para enfrentar a alguien como Keith Thurman, Errol Spence o algún otro peso welter del más alto nivel, no solo aplaudiría la pelea, yo sería el primero en la fila de los boletos.

Este tipo de peleas es lo que los fanáticos – y yo soy antes que todo un fanático- merecen.

Lo que me lleva otra vez al circo.

La motivación de Floyd y Conor es clara. Es el dinero. De hecho, ellos ni siquiera pretenden esconderlo. Pero también es una falta de consecuencias para cuando la pelea termine siendo el desastre que está predicho. Luego de la pelea, ninguno de ellos nos necesitará a ninguno de nosotros. Floyd volverá al retiro -seguramente por un tiempo con otro cheque de nueve figuras- y Conor volverá a UFC.

Es una situación de ganar-ganar para ellos. Es perder-perder para nosotros. Seremos 100 dólares más ligeros y habremos desperdiciado otra oportunidad de llevar el boxeo de vuelta al lugar de rey de los deportes.

En este punto, solo podemos tirar el circo dejando claro que no vamos a pagar por ver una broma de pelea y diciéndole a los amigos que son fanáticos-casuales que ellos tampoco deberían.

Atentamente,

Óscar

