Oposición zuliana se concentra en Fuerzas Armadas para marchar hasta La Barraca

Desde tempranas horas de esta mañana, militantes de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) comenzaron a concentrarse en la avenida Fuerzas Armadas con prolongación Circunvalación 2 de Maracaibo, para marchar en contra del gobierno nacional.

En el sitio se encuentran partidarios de las toldas Un Nuevo Tiempo (UNT), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y demás miembros de la sociedad civil.

La manifestación tiene como punto de llegada el destacamento militar en la avenida Milagro Norte, mejor conocido como “La Barraca” donde las autoridades políticas esperan ser recibidos por una comisión.

Elimar Díaz, diputada por UNT a la Asamblea Nacional, manifestó que esperan entregar un documento en rechazo a las acciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en sus acciones para “reprimir” las protestas.

Por su parte el concejal Ángel Machado de VP, rechazo lo que a su juicio ha sido una “brutal represión en contra de las manifestaciones pacíficas” y aseveró que eso no frenará al pueblo venezolano en su lucha por la democracia.

“Los efectivos de la GNB deben saber que esto no es en contra de ellos, sino del gobierno que los usa como su escudo y como armas para arremeter en contra del pueblo”, acotó.

José Barboza, dirigente del movimiento estudiantil del Zulia, reitero que los estudiantes seguirán apoyando las acciones de calle de la oposición en defensa de la Constitución y en rechazo a la violencia.

Barboza aseguró que la única arma de los estudiantes son los cuadernos y los lápices y que el movimiento estudiantil se deslinda de los hechos vandálicos que se han presenciado en los últimos días.

“Nosotros no dejaremos de presionar, no dejaremos de marchar, no nos detendremos en nuestra lucha porque los jóvenes que estudios queremos un mejor país llenos de oportunidades”, afirmó.

