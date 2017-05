OEA escogerá hoy la fecha del debate para discutir la situación de Venezuela

La OEA tiene un único punto en el orden del día: la “designación de la fecha y lugar de la Vigésima Novena Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores”.

A diferencia de la propuesta que no prosperó el miércoles, presentada por la delegación de Canadá, esta no menciona tan siquiera la palabra “Venezuela” y no propone ni fecha ni lugar.

Fuentes diplomáticas consultadas por Efe indicaron que aún no hay acuerdo al respecto, pero que se barajan los días 29 y 31 de mayo.

EFE