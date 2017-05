Ocariz: El pueblo sabio quiere un país “con mejores condiciones económicas”

Mayo 9, 2017 - 3:41 pm

El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, aseguró que “seguiremos en la calle exigiendo con contundencia lo que establece en la Constitución”, en relación a las actividades de calle que promueve la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en rechazo a la Constituyente.

“El pueblo sabio a las calles para pedir que se cumpla la Constitución, libertad para los presos políticos y que tengamos un país con mejores condiciones económicas”, declaró el Alcalde durante un Cabildo Abierto realizado en El Hatillo.

En este sentido, Ocariz recalcó que “esta constituyente no es más que cambiar la Constitución que hizo Chávez, porque no quieren cumplirla. Saben que lo hacen tiene que ir a un proceso de elecciones y no quieren”.

El Alcalde reiteró que las exigencias de la MUD son la celebración de las elecciones atrasadas, la liberación de los denominados presos políticos y el respeto a la Constitución”.

Globovisión