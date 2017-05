No hay combustible y no se despachará mientras no haya paso, afirma Vielma Mora

Mayo 19, 2017 - 6:21 am

El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, informó este viernes que la región no dispondrá de combustible hasta tanto no existan las condiciones necesarias que permitan el acceso de la gasolina a la región así como de alimentos.

El mandatario regional asevera que continúa la situación de bloqueo en la vía y que solo disponen de una reserva de combustible para vehículos oficiales.

Agregó que en las próximas horas trabajarán para despejar la vía toda vez que desde el martes no reciben insumos en la zona.

A esta hora NO hay combustible en E/S. Hemos DEJADO de recibir hidrocarburos desde el MARTES y no se DESPACHARÁ mientras no HAYA paso

— José G. Vielma Mora (@VielmaEsTachira) 19 de mayo de 2017