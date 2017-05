No esperes que te sea infiel, sigue estos consejos

Mayo 25, 2017 - 4:01 pm

Las mujeres solemos realizar una especie de prueba a los hombres, por muchas razones; queremos saber si la persona con que pensamos pasar el resto de nuestra vidas es la ideal, por ello buscamos un hombre atractivo pero que se amable y cariñoso, un chico educado pero no pretencioso, alguien que nos valore y nos acepte por cómo somos, pero sobre todo que nos quiera y sea fiel.

Pero seamos sinceras no hay hombre que tenga todas esas características juntas, por ello debemos conformarnos con uno que nos respete y nos quiera, el resto se deberá modificar en la marcha. Hay hombres que llegan a nuestra vida y son solo una pérdida de tiempo.

Para las mujeres, este tipo de pruebas son una forma ideal para diferencia y decidir si será una simple aventura, se quedan en la categoría de amigo o una relación seria. Hacerse daño es una de las cosas que las mujeres no quieren experimentar, para abstenerse de padecer esta sensación. Y dar su corazón a cualquier hombre, buscamos asegurarnos que no conseguiremos un corazón roto una mujer va a querer asegurarse de que no va a conseguir que su corazón quede roto.

Cuando comenzamos una relación de pareja, todo parece ir bien, pero cuanto más tiempo pasamos juntos y entramos en confianza con esa persona, todo cambia, ya casada con un hogar e hijos que cuidar, el trabajo y las responsabilidades, provoca que nos olvidemos de nosotras mismas. Muchas mujeres nos sentimos tan bien en nuestro rol de madre y amas de casa que no nos damos cuenta de lo mucho que nos descuidamos a nosotras mismas lo que causa que nuestro esposo, aquel que seleccionamos muy detenidamente sea infiel y luego nos preguntamos ¿Por qué? Si yo le di todo, yo lo apoyaba, lo atendía cuando llegaba de trabajar, éramos una familia… ¿En qué fallé?

Pues la respuesta la tienes tú misma, te descuidaste porque creías que ya no importaba esta arreglada, que ya no importaba si se dedicaban un fin de semana en pareja, porque yo no tenemos tiempo para salir y disfrutar en pareja por la familia, o porque no hay dinero. ¡Deja las excusas! Y no dejes que se te baje la autoestima, barre la sombra que tienes en tu interior y que solo opaca tu belleza, demuéstrate a ti misma que eres hermosa y no permitas que la infidelidad toque tu puerta, y te haga sentir que eres fea o una mala esposa, porque no lo eres. Muéstrale a tu esposo y a ti misma que sabes mantenerte guapa, bella y atractiva. Que no pierdes tu buena imagen y buena compostura con el avance del tiempo y las responsabilidades. Intenta estar siempre agradable para sus ojos para que él no tenga que estar mirando a nadie a los lados, pues ya tiene a una mujer completa junto a él.

Por ello te dejaré estos consejos que te ayudaran a verte mejor físicamente:

Evita el carnaval, ¿Qué quiero decir con esto? Pues viste bien, usa colores claros que no sean muy llamativos o escandalosos y procura no parecer que estas de luto.

¡Péinate! Pero no es solo hacer una cebollita, se trata de destacar tu rostro no a todas las mujeres les luce ciertos cortes, procura buscar uno que se adapte a ti.

¡Deja de pelear! A los hombres no les gusta que los estén criticando, siempre quieren sentirse alagados y saber que estas orgullosa de ellos, sonríe más y discute menos ¡Pero ojo! Tampoco seas pendeja.

Casada, madre, con mucho trabajo y responsabilidades… da igual toda mujer es bella por ello nunca dejes que tu belleza quede en el olvido y no te descuides a ti misma.

Miriana Briceño/ Pasante

