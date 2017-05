Netflix confirma que está bloqueando dispositivos ‘rooteados’

Mayo 16, 2017 - 6:12 am

Netflix anunció que bloqueará su acceso a los smartphones ‘rooteados’, por eso ha comenzado a aparecer como “incompatible” en la Play Store de los dispositivos Android modificados. Sin embargo, la aplicación continuó funcionando correctamente.

Más tarde, confirmó que se trata de una decisión deliberada y explicó sus razones en un comunicado:

“Con nuestra última versión 5.0 pasamos a depender completamente del Widevine DRM proporcionado por Google; por lo tanto, muchos dispositivos que no están certificados por Google o que han sido alterados ya no funcionarán con nuestra aplicación más reciente, y esos usuarios ya no verán la aplicación de Netflix en la Play Store”.

Widevine es una tecnología DRM creada por Google que funciona en varias plataformas de escritorio y móviles. Widevine clasifica los dispositivos en tres niveles de seguridad, desde todos los procesos que se ejecutan en el Entorno de Ejecución Confiable (TEE) hasta los que no ejecutan nada.

A fines del año pasado, Netflix estrenó su nuevo modo offline que permite descargar películas para verlas cuando no se tiene una conexión a internet.

Con esta medida, Netflix evita que las descargas sirvan como fuente de piratería. Por eso confía plenamente en el sistema de protección de contenidos Google (Widevine DRM) el cual exige el retiro del acceso de la aplicación a los dispositivos Android que no estén certificados por Google.

El Comercio