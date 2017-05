Ministerio de Educación considera la posibilidad de extender clases hasta julio

Mayo 4, 2017 - 8:27 pm

El Ministerio de Educación considera la posibilidad de extender hasta la semana del 15 o 20 de julio próximo las actividades escolares, que deben concluir la primera semana de junio de acuerdo con el cronograma escolar, en los planteles públicos y privados, debido a la pérdida de clases en lo que va del año escolar. Se prevé que la decisión definitiva sea acordada mañana por el ministerio.

Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada, al confirmar la información, indicó que la reprogramación fue anunciada a los colegios por el supervisor del despacho, por lo que también tienen pautado reunirse para analizar la procedencia.

“Hemos solicitado que se nos informe mediante oficio esa posibilidad para poder evaluarla, pues eso traería un proceso complejo de recomposición del año. Los colegios mantienen la mayor cantidad de días con clases, pero buscaremos opciones”, dijo el representante de Andiep que agrupa 317 colegios privados a escala nacional.

Agregó que, a pesar de que continúan impartiendo clases y del clima de protestas, suspendieron todas las evaluaciones y no tomarán en cuenta la asistencia de clases, por lo que han puesto en práctica el apoyo virtual a los alumnos en el desempeño de sus tareas. Tampoco descontarán los salarios a los profesores que no puedan asistir a dictar clases, bien porque decidan cumplir con el derecho ciudadano de protestar pacíficamente o porque no puedan llegar hasta sus sitios de trabajo.

Romeo, quien participó en una reunión con representantes del sector educativo y del transporte público de Caracas para evaluar la repercusión de las protestas en la actividad escolar, indicó que el cierre de las estaciones del Metro de Caracas, así como las reducidas unidades de transporte público en funcionamiento están incidiendo en la mermada asistencia a clases que, de acuerdo con sus datos, ha sido apenas de 30% de alumnos y 60% de profesores en colegios de Sucre y Chacao. “Los colegios permanecen abiertos”, advirtió.

Ayer, de acuerdo con los reportes enviados por los afiliados a Andiep, en términos generales hubo una baja asistencia escolar. En colegios ubicados en el centro y en el oeste de Caracas se reportó una presencia de 30% de alumnos, mientras que en planteles privados localizados en el este de la ciudad la asistencia fue casi nula. Desde Petare informaron que hubo apenas 20% de asistencia de niños a los colegios, pero en Chacao, que concentra el mayor número de planteles, no llegó a 5%, dijo el educador.

“Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener los planteles abiertos conforme las instrucciones ministeriales, pero no podemos obligar a los padres a que envíen sus niños a clases”.

Noticia al Día/El Nacional