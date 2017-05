Miguel Montero se voló la barda en el lauro de Chachorros sobre Filis

Mayo 4, 2017 - 9:12 pm

Albert Almora Jr. abrió el 13er inning con un doble y anotó tras un mal tiro del torpedero Freddy Galvis, con lo que los Cachorros de Chicago se impusieron el jueves 5-4 ante los Filis de Filadelfia.

Kris Bryant tuvo una tarde de cuatro hits, el venezolano Miguel Montero disparó un jonrón y produjo dos carreras por Chicago, que estiró a tres su racha de victorias. Matt Szczur y Addison Russell aportaron dobletes remolcadores.

Almora dio su doble ante el relevista dominicano Joely Rodríguez (1-1) y se mantuvo quieto en la base tras un machucón de Javier Báez. Ben Zobrist recibió el boleto intencional y Szczur conectó un rodado fuerte hacia el segunda base César Hernández, quien tiró hacia a Galvis para el out en la intermedia. Al tratar de completar el doble play que hubiera puesto fin al inning, Galvis hizo un tiro que picó frente a la inicial y acabó en territorio de foul.

Koji Uehara (1-2), el octavo de pitcher de Chicago, se acreditó la victoria al sacar tres outs seguidos.

Por los Filis, los venezolano César Hernández de 7-4, dos anotadas; Odúbel Herrera de 7-2; y Freddy Galvis de 6-1. El dominicano Maikel Franco de 5-2, una anotada y dos impulsadas.Por los Cachorros, los venezolanos Miguel Montero de 3-1, una anotada y dos impulsadas; y Willson Contreras de 2-0. El puertorriqueño Javier Bárez de 5-0.

Gettin Miggy with it!! @miggymont26 with the homerun tying it up in the 8th #solobomb #ThatsCub #Cubs pic.twitter.com/8RTRuBmntC

— Kim S. (@KimmySikk) 5 de mayo de 2017