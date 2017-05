Maza y Palmezano: Talento joven toma el relevo en Zulia FC

Mayo 1, 2017 - 2:08 pm

El Zulia Fútbol Club rescató con pundonor un empate (1-1) en suelo llanero frente a Portuguesa FC, la tarde de ayer en el siempre complicado Estadio José Antonio Páez, para así continuar dando buenos vistazos de optimismo de cara al tramo decisivo de semestre. Y, como no podía ser de otra manera, el talento joven que está llamado a tomar la batuta del cuadro negriazul se hizo presente desde el “vamos” ante los portugueseños. Ellos fueron Brayan Palmezano y Ronny Maza, joyas marabinas que vieron sus primeros minutos como titulares en la Primera División con el Zulia FC.

Palmezano, desequilibrio precoz

La pelota siempre pegada al pie, desequilibrio constante e irreverencia total. El juvenil de tan solo 16 años, Brayan Palmezano, demostró todo su arsenal ofensivo en los 90 minutos que disputó frente a Portuguesa FC. “Me sentí muy bien ya que mis compañeros me dan mucha confianza. Se logró sumar, que es lo importante, y ahora debemos pensar en Caracas FC, el próximo rival”, señaló el atacante juvenil de Zulia FC, apuntando a la primera de cinco finales que tienen los de La Victoria de aquí al final de la fase regular del Apertura 2017.

“El equipo está muy bien, sólo nos falta concretar”, apuntó Palmezano en referencia a la estocada final que le está faltando al “petrolero” para conseguir los triunfos, sobre todo por la cantidad avasalladora de ocasiones hilvanadas en los dos últimos cotejos finalizados con un mismo resultado (1-1, vs CA Lanús y Portuguesa FC), al mismo tiempo de acotar que “hay días que la pelota quiere entrar y hay días en los que no. El partido ante Caracas FC será clave y trataremos de sumar como siempre”, afirmó la joya marabina.

Maza, movilidad inquietante

Ronny Maza se ganó a pulso su primera titularidad de la temporada. Con goles en el equipo de Zulia FC en la Tercera División y trabajando incansablemente en los entrenamientos, en una semana vio sus primeros minutos internacionales (vs Lanús) y formó pase del once inicial por primera vez en su instancia en el club de La Victoria. Su movilidad para abrirle espacios a sus compañeros y su capacidad para inquietar a los rivales con velocidad y gambeta corta, son grandes noticias para el frente de ataque de los “petroleros”.

“Gracias a Dios se me dio la oportunidad de jugar en el arranque”, indicó Maza, quien vio su primera titularidad con la camiseta negra y azul frente a su ex equipo (el semestre pasado estuvo cedido a Portuguesa FC), antes de mencionar que “lo importante es aprovechar las oportunidades y aportar. Gracias a Dios pudimos mejorar en el segundo tiempo, sumar y llevarnos un punto de acá”, dijo el delantero marabino.

Zulia FC superó el trago amargo de los anteriores reveses y con par de partidos en los que ha recuperado juego y confianza, afrontará los siguientes retos, cuatro en casa: vs Caracas, Atlético Venezuela, Deportivo Táchira y Deportivo La Guaira; y uno como visitante: vs Atlético Socopó, en lo que al calendario del Torneo Apertura 2017 respecta para alcanzar su claro objetivo: meterse entre los mejores ocho del certamen.

“Hay que seguir sumando. Ahora lo importante es pasar esta página y pensar en el miércoles (vs Caracas FC), y qué bonita manera sería volver a sumar de a tres de nuevo en nuestra casa y ante un grandísimo rival”, finalizó el atacante de 19 años.

Prensa Zulia FC