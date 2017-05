“Matilda: El Musical” llega para toda la familia este 4 de junio en el Teatro Bellas Artes

Mayo 15, 2017 - 3:16 pm

El grupo Titilar llega con una nueva puesta en escena: Matilda: El Musical. La compañía teatral trae un espectáculo hecho de zulianos para zulianos, abarrotado de talento regional y con más de 60 personas en escenas.

Marcos Meza Pineda fue el encargado de armar la conceptualización del clásico libro de Roald Dahl y de la famosa película de 1996. Desde hace cinco meses inició la producción de esta obra donde los protagonistas son los niños. Este 4 de junio a las 6 pm será el estreno de este musical inspirado en el original que se llevó a cabo en Broadway en 2011.

Matilda: El Musical, contará con invitados especiales de la región zuliana como Máximo Pineda en el papel de Troncha Toro, Morelba Montiel como la mamá de Matilda, y Alejandro Ortega como Harry Wormwood, su papá.

Esta obra llena música y colores busca rescatar la importancia de la lectura, enseñar a los más pequeños a sobreponerse a cualquier situación y a nunca perder su niño interior. Carla Matos, integrante del musical, dijo sobre el espectáculo: “Es un humor negro, es un texto muy fuerte. Sin embargo, a los niños les dará diversión y a los padres los llevará a la reflexión”. Carlos Daniel Matos, Carlos Alberto Matos, Cielo Quero, y Liz Valbuena son sólo parte del elenco de este show.

Niños en edades entre los 10 y 23 años forman parte de esta producción del Grupo Titilar que se ha destacado con obras como Anita La Huérfanita, El Principíto, Aire, Let it Be, y el Mago de Oz, entre otras.

Las entradas están a la venta en www.mdticket.com.

