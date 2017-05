Mario Balotelli: “¿El Balón de Oro? Tendría que matar a esos dos…”

Mayo 26, 2017 - 9:52 pm

Mario Balotelli, el delantero italiano del Niza francés, bromeó sobre sus opciones para conquistar el Balón de Oro, asegurando que para tener alguna opción de triunfo debería “matar a esos dos” en referencia al argentino del FC Barcelona, Leo Messi, y al portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Fue en el distendido marco de la gala de los Balones y la Perla, los premios que otorga el diario’ Brescia Oggi’ y uno d elos cuales ha conquistado esta temporada el futbolista bresciano por sus prestaciones en el Niza.

Balotelli, un jugador especial dentro y fuera de los terrenos de juego, no dudó en recurrir al humor un punto macabro cuando le preguntaron sus opciones para hacerse “algún día” con “el otro Balón de Oro” que otorga la revista ‘France Football’.

‘Supermario’ no tuvo problema alguno para seguir con buen humor: “Tendría que matar a esos dos”, afirmó, en referencia a Leo Messi y Cristiano Ronaldo, para añadir con modestia: “Si pienso en lo que he hecho por mi carrera es poco, tendría que haber hecho más. Ahora cojo vacaciones por dos semanas, no veré ni la final de la Champions” que juegan Juventus y Real Madrid en Cardiff el 3 de junio”.

Como hijo de Brescia, no se fue del escenario sin antes hacer un guiño a sus paisanos: “Algún día me gustaría terminar mi carrera en el equipo de mi ciudad (el Brescia), pero todavía soy joven”, concluyó el internacional italina.

Agencias