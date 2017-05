María Corina Machado envía carta al Congreso de Colombia pidiendo “solidaridad”

Mayo 3, 2017 - 5:25 pm

Con la antesala de recordar que no puede salir de su país desde hace tres años por prohibición del régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la exdiputada caraqueña, María Corina Machado, envió una carta al Congreso de Colombia. En la misiva, que fue revelada este miércoles en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, la política venezolana pide solidaridad al Legislativo ante la situación de su país, y solicita, además, ejercer presión sobre el Gobierno de Maduro.

“Hoy requerimos de la comunidad democrática internacional toda la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y la inequívoca solidaridad con los ciudadanos que cívicamente arriesgan sus vidas por la democracia en Venezuela”, señala la carta que llega el mismo día que el presidente venezolano envía al Poder Electoral de su país el decreto para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

No obstante, para Machado, cofundadora del movimiento político Vente Venezuela, ningún paso que dé Maduro podrá frenar el impacto que han tenido las marchas y movilizaciones sobre la comunidad internacional. “Los venezolanos hemos dejado claro que esta vez no nos engañarán ofreciendo un falso diálogo o elecciones regionales que, siendo importantes, no resolverán la tragedia venezolana. Los ciudadanos estamos decididos a avanzar en la única ruta posible: la salida de la dictadura y una transición estable, ordenada y confiable para todos”, señala la carta.

A su vez, la líder política señala a los congresistas colombianos que a raíz de las protestas que ya han dejado varios muertos en Venezuela, se ha arreciado la represión por parte del presidente Maduro. “Es por ello que anuncian que dotarán de más armas a sus grupos paramilitares,asfixian lo que queda de la prensa libre y nos amenazan con prisión”.

En palabras de la exdiputada, que ya ha sido previamente escuchada por el Capitolio Nacional en algunas visitas que ha hecho la exdiputada a Colombia, es necesario que en este momento sus vecinos respalden a los opositores de Maduro “en la hora próxima de reconstruir una Venezuela libre, próspera y solidaria. Los lazos de hermandad y de historia que unen a los colombianos y a los venezolanos hoy son más fuertes y necesarios que nunca”.

Se espera del Congreso una respuesta en las sesiones plenarias de la tarde de este miércoles, como lo ha hecho en ocasiones anteriores al manifestarse preocupados por la crisis económica, social y política por la que atraviesa el vecino país y, más aún, ante la decisión del presidente Maduro de modificar la Constitución de 1999.

El Espectador