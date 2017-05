María Conchita Alonso dedica a Venezuela su nueva serie autobiográfica

Mayo 16, 2017 - 3:35 pm

La tendencia actual de llevar la la vida de las celebridades a la pantalla sumará una nueva personalidad si sale adelante el proyecto de María Conchita Alonso, quien ha encontrado interés en producir una serie sobre su biografía.

“Me contactaron. En realidad hay varias producciones interesadas”, explicó la actriz a la prensa mexicana antes del concierto que ofreció en la Ciudad de México con Francisco Céspedes. Con este proyecto, Alonso quiere hacer un homenaje muy especial. “Se la voy a dedicar a Venezuela, por lo menos, mi parte sola, va a ser para mi país, que ya todos saben, no tengo que entrar en detalles. Para esos muchachos que están asesinando y a los que no están asesinando. Esos son guerreros, los líderes más grandes que ha tenido Venezuela. Para ellos”, declaró.

La actriz, que está involucrada completamente en el proyecto, apuntó que espera interpretarse a sí misma en ” los últimos diez, quince años” de su vida, mientras que para su etapa juvenil le encantaría contar con Selena Gómez.

“Me encantaría que Selena Gómez me hiciera, pero no creo que hable castellano. Ella es actriz y también canta, pero quiero que alguien me doble, es decir, que alguien cante con mi voz”, comentó Alonso.

La cantante confesó que pedirá ayuda a su gente cercana para reconstruir su historia. “Ir viendo mi vida, mis recuerdos. Tengo que llamar a muchos amigos, a mis músicos y a mis mánagers para que me recuerden muchas cosas porque yo no me acuerdo de casi nada”, bromeó.

People