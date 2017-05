Mamás prematuras: El duro desafío de ser madre adolescente

Mayo 14, 2017 - 12:47 pm

A los 15 años, Katherine Pirela no se imaginaba que pronto recibiría una gran sorpresa, dudaba que, pese a practicar relaciones sexuales sin protección, saldría embarazada. Pero pasó, un día común la -todavía- niña descubrió que se convertía en madre a tan pronta edad.

El caso de Katherine no es el único en Venezuela, el país ocupa el primer lugar en la tasa de embarazos precoces de América Latina, ubicándose como el segundo país en el mundo en donde por cada mil nacimientos, 101 son de jóvenes entre 10 y 15 años. El promedio en Latinoamérica es de 76 los casos por cada mil parturientas. Esto responde a distintos factores, la psicóloga especialista Hilda Mar La Chica (@dralachica) expresa que durante la adolescencia las decisiones no son tomadas con madurez sino que responden a un impulso que no prevé consecuencia.

El embarazo de esta joven de 15 años fue una tremenda sorpresa para su madre y el resto de la familia, que no podían imaginabar a su “niñita” dando vida a otro ser, relata.

El pequeño Wilker nació hace poco más de 2 años y cambió la vida de Katherine, que para ese entonces cursaba 5to año de bachillerato. Haciendo caso omiso a los comentarios de sus compañeros, culminó los estudios pese a las dificultades y malestares causados a raíz del embarazo.

Enfrentarse a la maternidad la hizo tomar consciencia de lo que debía hacer, y con tantos esfuerzos, logró madurar antes de tiempo. Desvelándose en las noches, combinando los estudios a la par de las consultas de su pequeño hijo, mudarse sola con su novio y hacerse cargo de dos vidas a sus escasos 16 años. Fue duro, admite. Pero “no lo cambiaría”.

El rechazo social no es poco común en estos casos , al contrario, según La Chica, es una de las consecuencias más comunes del embarazo adolescente, añadiendo que este es un periodo evolutivo y al no tener la maduración emocional necesaria para enfrentar un cambio como este puede llevar a las jóvenes a la depresión.

Ahora, Katherine tiene 18 años, está esperando a Karen Sofía, su segunda bebé en la adolescencia, y nuevamente se enfrenta a la realidad de llevar un embarazo de alto riesgo, desconociendo aún las consecuencias que podrían surgir al concebir en tan prematura edad.

Arlenys Rivas, enfermera del Hospital Materno Infantil de Cuatricentenario, explica que la facilidad en el acceso a la información del último milenio permite que las jóvenes sepan de la amplia variedad de métodos anticonceptivos que existen, su uso y aplicación, por lo que atañe el alto índice de embarazo adolescente al descuido y la falta de información que existe sobre los riesgos de salir en estado en edad evolutiva.

Es un embarazo de alto riesgo aquel que se produce en las edades comprendidas entre los 10 y 19 años, y a partir de los 36, respectivamente. Especificando que entre los 20 y 35 años es la edad “perfecta” para traer niños al mundo, pues si la balanza se sale de dicha medida, podrían presentarse complicaciones durante el trabajo de parto, tales como hemorragias u otros problemas.

Katherine afirma que conocía los métodos anticonceptivos para cuando salió embarazada de su primogénito. Sin embargo, atribuye su decisión de no utilizarlos al miedo que le producen “los aparatos” como el dispositivo intrauterino (DIU) y el implante subdérmico, infundado por rumores de su ineficacia.

Usualmente, casos como este abundan en los pasillos de los hospitales maternos de la ciudad, donde jóvenes adolescentes se preparan para adentrarse de manera prematura a la maternidad. El regalo anhelado de la mayoría de las mujeres, y que a ellas les llegó en la niñez.

De madre adolescente a madre adulta

Caso similar fue el de Jennifer García. Hace siete años usaba su camisa beige de cuarto año de bachillerato a punto de llegar a la recta final en su paso por la educación básica y diversificada. Nació en un hogar afectuoso y apegado a la palabra de Dios. A los 14 años conoció a Miguel, cinco años mayor que ella.

Después de un año de noviazgo y en la que sería la primera relación sexual de ambos, jamás imaginaron lo que llegaría nueve meses más tarde. Jennifer cuenta que por su inexperiencia no “tenía claro el tema con respecto a los anticonceptivos” y tuvieron sexo sin protección. Uno de los factores que, confiesa, la impulsaron a tener sexo, fue el temor de que su novio, más grande que ella, la dejara.

La menstruación bajó de manera regular los siguientes cuatro meses después del acto sexual, hasta que un día un retraso la puso en alerta. Su novio compró una prueba de embarazo que reveló lo inesperado, iban a tener un bebé. Los nervios y la inexperiencia delataron sin querer a la menor, que dejó su teléfono en casa cuando su mamá consiguió las conversación de delataba a los jóvenes.

Jennifer, cuenta que el aspecto económico no le preocupó porque Miguel trabajaba, su sentir fue la decepción que sabía que sentían sus padres. Ella tenía principios cristianos y era conocida por la cuadra como “una muchacha de su casa”. Cuando su hijo Luis Miguel nació, “nunca tuvo miedo”, nunca sintió que fuera incapaz de cuidarlo, se levantaba en la madrugaba, lo atendía, desde pequeño fue muy enfermizo, por lo que estuvo que estar días en el hospital, “creo que fue instinto, no sé”, dice la joven que hoy tiene 22 años.

En ambos casos hubo un aspecto similar, aún cuando las jóvenes no provienen del mismo estrato social. Quedaron embarazadas durante sus estudios diversificados y las escuelas se escandalizaron. Uno de los casos ameritó la intervención de la Lopnna. El “ejemplo” de las jóvenes puso en alerta a los planteles.

La psicóloga La Chica sentencia las actitudes alarmistar de docentes y padres, “hay que desmontar el mito de que hablar de la sexualidad implica iniciar las relaciones sexuales y la vida sexual deliberada”. “Las personas significativas en la vida de cualquier adolescente, no están preparadas para instruirlos no sólo en sexualidad sino en patrones asertivos de comportamiento que hagan posponer incluso la vida sexual activa”.

En mayo de 2016, Nubia Laguna, coordinadora técnica de la Asociación Civil Niña Madre de la ONU, dio a conocer que actualmente existe un incremento en el embarazo precoz por la falta o escasez de métodos anticonceptivos en el mercado.

Noryelín Faría/María Carolina Urdaneta

Noticia al Día