Maduro: Hemos recibido llamadas y la mayoría de la oposición quiere participar en la Constituyente (+Video)

Mayo 30, 2017 - 12:04 am

”Algunos aspiran que yo me rinda, una cosa es dialogar y otra rendirse, aquí nadie se rinde”, sentenció

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la gran mayoría de los dirigentes de oposición quieren participar en la Constituyente, “he recibido mensajes de la oposición venezolana, con algunos dirigentes se está conversando”, dijo.

“Yo convoco a los partidos de oposición a que inscriban las candidaturas y nos midamos electoralmente, votos sí, balas no”, sentenció Maduro

De esta manera, reiteró que el camino de Venezuela no son las armas, no es la violencia, no son las balas, “es la palabra, el diálogo y el entendimiento”.

Sin embargo, aclaró que una cosa es dialogar y otra es rendirse, pero, “aquí no hay planes de rendirse, la revolución es el único plan que hay”.

“Algunas personas aspiran que yo me rinda, dicen que es mejor capitular o pactar ¿y entregarle el poder a quién?, ¿al imperialismo o a la oligarquía?”, cuestionó Maduro.

Aseguró que si se trata de diálogo Venezuela tuvo un campeón mundial en ese tema y se trata de Hugo Chávez, “y yo me he dedicado a concretar el diálogo por la paz. Pero ha sido imposible, porque el imperialismo ha dado la orden de impedir el diálogo, para venir a dominarnos sobre la base del dolor y la muerte”, fustigó.

A criterio de Maduro, “hay gente que quiere pescar en ríos revueltos y con su pasado chavista quieren confundir (…) algunos aspiran que yo me rinda, una cosa es dialogar y otra rendirse, aquí nadie se rinde”, sentenció.

“Los revolucionarios no podemos tener dudas”, aseguró al tiempo que recordó los acuerdos establecidos por la oposición en la mesa de diálogo de 2016.



Noticia al Día