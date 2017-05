Maduro agradeció encuentro con la Conferencia Episcopal Venezolana

Mayo 19, 2017 - 5:33 pm

Sobre la reunión con la Conferencia Episcopal venezolana, agradeció la reunión. “Como cristiano lo agradezco”.

Fue una reunión amable, sincera, donde se exponen sus razones, hoy quedo claro las diferencias y coincidencias que tenemos con la cúpula de la iglesia católica en Venezuela.

Gracias Papa Francisco, dijo el mandatario, yo entiendo las razones, porque ellos no estuvieron de acuerdo cuando la Constituyente de 1999, me parece un paso positivo que ellos reconozcan la Constitución, porque ellos llamaron a votar por el no en ese momento.

“Ellos son los pastores de todo, con los que están de acuerdo y con los que no están , pueden tener una opinión pero deben respetar la opinión de sus ovejas”.

Hemos encontrado puntos en común para avanzar en la solución de los problemas de las medicinas, alimentos, violencia y paz, de los problemas puntuales para Venezuela, bienvenido el diálogo constructivo para resolver.

Noticia al Día