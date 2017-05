Madre de Robert Serra: No quiero que a ningún joven que piense distinto le quiten la vida

Mayo 11, 2017 - 8:21 am

Zulay Aguirre, madre del fallecido diputado Robert Serra, lamentó la muerte de jóvenes durante las protestas de oposición.



Aguirre, quien también coordina el programa Soy Mujer, recordó el asesinato de su hijo en mano de quienes no aceptaban que pensara distinto. En ese sentido, criticó a la oposición que en su momento no rechazaron este crimen.

“No permitamos que a nuestros hijos nos los maten. Sea quien sea le quite la vida a su hijo. No. Yo no quiero a ningún joven que piense distinto le quiten la vida. Eso duele. ¿Qué haremos nosotras las madres? ¿A quién reclamamos? Porque hay ira, porque otro decidió”, manifestó.

Aguirre conversó además sobre la Constituyente, y señaló que el proceso en 1999 fue diferente, razón por la cual no ve necesario que se consulte si el pueblo quiere que se realice. Explicó que se trata de reforzar la Constitución vigente, y no de una nueva.

Resaltó que igualmente se hará la consulta al pueblo en la votación sobre nueve puntos en específico que planteó el Presidente.

Noticia al Día