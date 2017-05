Madre de Daniel Ceballos: Yo me siento bendita por tener a mi hijo vivo, aunque esté preso

Mayo 14, 2017 - 4:07 pm

Nancy Morales, mamá del ex alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, destituido de su cargo en 2014 lleva día a día la cuenta del tiempo de privación de libertad de su hijo desde hace tres años y cuatro meses.

“Son más de 40 muertos y la mayoría es por cuerpos del Estado. Yo me siento bendita por tener a mi hijo vivo aunque preso. Daniel ha pasado momentos difíciles, seis traslados, cinco cárceles diferentes y con tratos inhumanos. Mi mensaje es seguir en la lucha. Esta no es la Venezuela que queremos, que conocimos. Tengo cinco nietos y cuando vamos a buscar leche, o unas galletas y no hay les digo que esa no es la Venezuela que queremos en la que la han convertido estos infames”, dijo la mujer.

Hizo esfuerzos por evitar que su voz se quebrara y hasta se escapara una lágrima.

“He visto en las cárceles donde ha estado Daniel, madres llorando, sufriendo. Sus mamás visitan a sus muchachos una o dos veces cada tres meses porque no tienen cómo trasladarse hasta allá. Con Daniel últimamente se han vuelto arbitrarios: mucha tardanza para entrar, no hay un sitio para verlo, hoy lo llevan a una oficina, después a otra. Él me dice: ‘mi vieja cada momento difícil lo vamos a superar’. Recordamos los momentos felices para soportar esto”, dijo Morales.

El Nacional